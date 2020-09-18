هل يمكن أن يسبب فيروس كورونا مقاومة الأدوية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار العالم في مواجهة جائحة COVID-19 ، أصبح تأثير هذه الأزمة محسوسًا بالفعل عبر العديد من قضايا الصحة العامة.لقد رأينا توقف التحصين الروتيني مؤقتًا ، وتأخر فحص السرطان وترتفع مستويات الاكتئاب، وقد يكون ظهور العدوى المقاومة للأدوية أحد أكثر الآثار الصحية إثارة للقلق على نطاق واسع ، وهو ما حذر خبراء الصحة العامة منذ عقود.

يشعر الكثيرون بالقلق من أن فيروس كورونا COVID-19 قد يغذي هذا الاتجاه، وذلك وفقا لتقرير موقع " medical health" كيف يمكن لـ COVID-19 تسريع مقاومة الأدوية.

1. أنظمة الرعاية الصحية الممتدة قبل الوباء :

كانت العديد من المستشفيات تعمل جاهدة لتنفيذ برامج الإشراف على التشخيص والمضادات الحيوية، لتجنب الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية وضمان رعاية فعالة للمرضى، وتتضمن هذه البروتوكولات أخذ عينات دم لتأكيد التشخيص قبل وصف المضادات الحيوية للمرضى.

وجدت التقارير الواردة من بعض المستشفيات أنه خلال المرحلة المبكرة من الأزمة ، لم يكن من الممكن دائمًا اتباع هذه البروتوكولات التشخيصية أو مراقبتها بصرامة كما كانت قبل الجائحة. لذا فإن بعض المرضى قد تلقوا مضادات حيوية دون داعٍ ، في حين أن آخرين لن يتلقوا العلاج الأنسب .

2. زيادة استخدام المضادات الحيوية

على الرغم من أن المضادات الحيوية ليست فعالة ضد الفيروسات ، يُنصح مقدمو الرعاية الصحية بوصفهم لمرضى كوفيد -19 المصابين بأمراض خطيرة لمنع وعلاج الالتهابات البكتيرية الثانوية الخطيرة.

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ومع ذلك ، هناك تقارير تفيد بأن المرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا الخفيفة قد تم وصفهم أيضًا بالمضادات الحيوية في بعض المستشفيات. وجدت مراجعة لحالات COVID-19 ، معظمها في آسيا، أن أكثر من 70 ٪ من المرضى تلقوا علاجًا مضادًا للميكروبات ، على الرغم من أن أقل من 10 ٪ لديهم عدوى بكتيرية أو فطرية ثانوية.

ووجدت نفس الدراسة الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية واسعة الطيف - المصممة لقتل مجموعة واسعة من البكتيريا - والتي يمكن أن تحفز مقاومة الأدوية إذا تم استخدامها كثيرًا.

3. تغييرات في الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات

أدى انتشار COVID-19 إلى زيادة الوعي المجتمعي بالنظافة الشخصية والتلوث البيئي ، ولكن اضطرت بعض المستشفيات إلى تخفيف بعض الإجراءات التي تمنع انتشار العدوى المقاومة للأدوية.

يمكن أن يكون لتدابير مثل تجميع المرضى غير المصابين بفيروس كورونا في أجنحة أصغر، عواقب غير مقصودة من خلال تسهيل انتشار العدوى المقاومة للأدوية.

تشير الدلائل المبكرة والحسابات القصصية إلى أنه منذ ظهور الوباء ، كانت هناك تغييرات في ممارسات المستشفيات وزيادة في استخدام المضادات الحيوية - ولكن هل ارتفعت مقاومة الأدوية نتيجة لذلك؟ ستستخدم هذه الدراسة الجماعية ، التي تديرها جامعة أكسفورد ، بيانات المرضى السريرية من شبكة عالمية من المستشفيات ، بما في ذلك بعض البلدان المتضررة بشكل كبير من فيروس كورونا مثل إيطاليا والمملكة المتحدة والهند وإيران وكوريا الجنوبية وبنغلاديش ونيجيريا والبرازيل .

ستسعى الدراسة إلى الإجابة عما إذا كانت هناك تغييرات في الالتزام ببروتوكولات الإشراف التشخيصي ، واستخدام المضادات الحيوية ، وممارسات مكافحة العدوى أثناء الجائحة ، وما إذا كان هناك أي تغيير كبير في مقاومة الأدوية نتيجة لذلك. سيوفر هذا البحث قاعدة الأدلة التي نحتاجها للاستجابة بشكل أفضل للتغييرات التي أحدثها COVID-19 وتصميم التدخلات المناسبة للحد من انتشار العدوى المقاومة للأدوية.