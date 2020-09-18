شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما علامات الإصابة بالالتهاب السحائي وأنواعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب السحايا هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الحساسة- التي تسمى السحايا - التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي، وهناك أنواع عديدة لالتهاب السحايا، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على علامات الإصابة بالتهاب السحايا وأنواعه، وفقا لموقع "webmd ".

س: ما هي أنواع التهاب السحايا ؟

التهاب السحايا البكتيري

مرض خطير للغاية يمكن أن يكون مهددا للحياة أو يؤدي إلى تلف الدماغ ما لم تحصل على علاج سريع.

يمكن أن تسبب عدة أنواع من البكتيريا التهاب السحايا البكتيري مثل: المكورات الرئوية، المكورات السحائية وغيرها.

في كثير من الحالات ، يبدأ التهاب السحايا البكتيري عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم من الجيوب الأنفية أو الأذنين أو الحلق تنتقل البكتيريا عبر مجرى الدم إلى دماغك.

يمكن أن تنتشر البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا عندما يسعل أو يعطس الأشخاص المصابون إذا كنت أنت أو طفلك بالقرب من شخص مصاب بالتهاب السحايا البكتيري، فاسأل طبيبك عن الخطوات التي يجب عليك اتخاذها لتجنب الإصابة به.

التهاب السحايا الفيروسي

التهاب السحايا الفيروسي أكثر شيوعًا من الشكل البكتيري وأقل خطورة يمكن لعدد من الفيروسات أن تسبب المرض ، بما في ذلك العديد من الفيروسات التي يمكن أن تسبب الإسهال.

التهاب السحايا الفطري

أقل شيوعًا من الأشكال البكتيرية أو الفيروسية نادرا ما يحصل عليه الأشخاص الأصحاء، تزداد احتمالية إصابتك بهذا النوع من التهاب السحايا إذا كنت تعاني من مشكلة في جهاز المناعة، مثل الإيدز.

التهاب السحايا الطفيلي

التهاب السحايا الطفيلي نادر أيضًا يسببه طفيليات تصيب الحيوانات عادة يمكنك الحصول عليه من أكل الحيوانات مثل القواقع أو الرخويات أو الثعابين أو الأسماك أو الدواجن المصابة بالطفيليات أو بيضها أو المنتجات التي تحتوي على بيض الطفيليات يكون الخطر أعلى مع الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا ولا يمكنك نقل هذا النوع من التهاب السحايا إلى أشخاص آخرين.

التهاب السحايا الأميبي

التهاب السحايا الأميبي هو عدوى نادرة ، وعادة ما تكون قاتلة بسبب حشرة وحيدة الخلية تسمى Naegleria fowleri تعيش هذه الأميبا في التربة أو المياه العذبة الدافئة ، ولكن ليس في المياه المالحة.

عادة ما يصاب الناس به من السباحة في الماء حيث تعيش الأميبا، وليس شربها والتهاب السحايا الأميبي ليس معديًا.

التهاب السحايا غير المعدي

ينتج التهاب السحايا غير المعدي عن أمراض مثل مرض الذئبة أو السرطان ، أو إذا كنت قد تعرضت لإصابة في الرأس أو أجريت جراحة في الدماغ أو تناولت أدوية معينة انها ليست معدية.

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التهاب السحايا المزمن

التهاب السحايا المزمن له أعراض مشابهة لأعراض التهاب السحايا الحاد، لكنه يتطور على مدار أسبوعين. ينتج عن عدوى فطرية أو بكتيريا المتفطرة التي تسبب مرض السل تدخل هذه الكائنات الحية إلى الأنسجة والسوائل المحيطة بالدماغ لتسبب التهاب السحايا.

س: ما أعراض التهاب السحايا؟

يمكن أن تظهر أعراض التهاب السحايا في غضون ساعات أو أيام وقد تشمل:

-ارتباك.

-حمى

-صداع الراس

-خدر في وجهك

-الحساسية للضوء

-تيبس الرقبة بحيث لا يمكنك خفض ذقنك إلى صدرك

-اضطراب المعدة أو القيء

-صداع شديد مع غثيان أو قيء

-صعوبة في التركيز

-الصرع

-النعاس أو صعوبة الاستيقاظ

-قلة الشهية

-قلة العطش

-طفح جلدي (مع التهاب السحايا بالمكورات السحائية)