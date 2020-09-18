كورونا حول العالم.. إصابات الهند تتجاوز 5 ملايين و"قيود جديدة" في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 950 ألفاً و625 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 30 مليوناً و356 ألفاً و634 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 22 مليونا و046 ألفا و144 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ارتفاع إصابات الهند إلى 5.2 مليون

أعلنت الهند تسجيل 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك مجمل إصاباتها إلى 5.2 مليون.

وتسجل الهند أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ مطلع أغسطس/ آب، وهي على ما يبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة كأكثر دول العالم إصابة بالفيروس.

والوفيات في الهند جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن كورونا منخفضة نسبياً، إذ يبلغ معدلها 1.62%.

وقالت وزارة الصحة الاتحادية بالهند إن 1174 شخصاً لقوا حتفهم بسبب مرض "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84372.





1916 إصابة جديدة في ألمانيا

إصابات كورونا في ألمانيا تبلغ 267773 بعد تسجيل 1916 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1916 حالة ليصل الإجمالي إلى 267773.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9378 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.





الصين تسجل 32 إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، في أكبر زيادة يومية في أكثر من شهر وبزيادة حادة عن 9 حالات في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الزيادة الأخيرة لا تزال أقل بكثير من الأرقام القياسية المسجلة خلال ذروة تفشي المرض في الصين في وقت مبكر هذا العام، فإنها أكبر ارتفاع منذ 10 أغسطس/آب.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي بشمال غرب البلاد و12 أخرى في شنغهاي.

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ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بـ"كوفيد-19" منذ منتصف أغسطس/آب.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





3182 إصابة و201 وفاة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 684113 والوفيات إلى 72179.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

قيود جديدة في أوروبا

تستعد أجزاء كبيرة من أوروبا، الجمعة، لفرض قيود جديدة واسعة النطاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد الإصابات حول العالم 30 مليوناً، بينما حذّرت منظمة الصحة العالمية من انتقال العدوى بمعدلات "مقلقة" في القارة.

وستحد بريطانيا التجمعات بينما يتوقع أن تفض فرنسا قيوداً جديدة في المدن الرئيسية بينما تواجه حكومات في أنحاء القارة ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بالوباء.

وتوفي أكثر من 943 ألف شخص حول العالم، 200 ألف منهم في أوروبا، جرّاء "كوفيد-19" منذ ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين أواخر العام الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوج إن الارتفاع في أعداد الإصابات التي سجّلت هذا الشهر يجب "أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً"، بعدما أعلنت القارة 54 ألف إصابة جديدة في يوم واحد الأسبوع الفائت، في عدد قياسي جديد.





حصيلة يومية قياسية في إصابات التشيك

تسارعت الإصابات الجديدة ب"كوفيد-19" في جمهورية التشيك حيث سجلت أكثر من 3000 حالة خلال 24 ساعة لأول مرة، الجمعة، وذلك بعد يوم من تجاوز الإصابات اليومية حاجز الألفين للمرة الأولى.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة واحداً من أكبر الارتفاعات في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا، حيث تجاوز عدد الحالات اليومية 1000 حالة لأول مرة في سبتمبر/أيلول.

وبحسب بيانات وزارة الصحة التشيكية، الجمعة، رصدت البلاد 3130 حالة جديدة الخميس، ارتفاعاً من 2137 في اليوم السابق، ويبلغ إجمالي الإصابات 44155.