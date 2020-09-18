شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبر نبضات قلب المولود عن صحتهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا يكون نبض قلب المولود مهمًا مثل البالغين ، لكن هذا يصور الكثير عن صحتهم الفسيولوجية. يميل الأطفال السعداء والأصحاء إلى أن يكون لديهم نبضات قلب طبيعية في حين أن نبضات قلب الأطفال الذين يعانون من مشاكل عاطفية أو متوترة هي مندفعة مقارنة بالآخرين، ويحدث هذا في الغالب مع الأطفال المولودين لأمهات قلقات أو مكتئبات.

في الأشهر الأولى وفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth ، يكون التفاعل بين الأم والطفل أقوى، فيمكن للطفل أن يشعر بالأم ويطور الصفات وفقًا لذلك، وسيكون الطفل المولود لأم صحية وسعيدة سليمًا جسديًا وعاطفيًا ونفسيًا.

في حين أن وجود أم متوترة يمكن أن يؤثر سلبًا على الطفل مما يؤثر على صحته النفسية وقد تظهر عليه أعراض فسيولوجية قوية.

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ما الرابط بين صحة الأم وصحة الطفل؟

لا يستطيع الأطفال فهم اللغات ولكن يمكنهم الشعور بمشاعر الشخص ، وخاصة الأم، لذا تلعب صحة الأم دورًا حيويًا في نمو وتطور الطفل، ويمكن للأم المكتئبة والبعيدة عاطفياً أن تجعل الطفل ضعيفاً نفسياً وتسبب عدم الأمان لدى الطفل.

وجد الباحثون أن نبضات قلب أطفال الأمهات القلقة يرتفع بشكل ملحوظ عندما لا تكون الأمهات حولهن، ويعاني هؤلاء الأطفال أيضًا من مشاكل مزاجية أثناء نموهم .

ووجدت الدراسة، أنه إذا كانت الأم قلقة أو مكتئبة ، فإن طفلها كان لديه استجابة فسيولوجية أكثر حساسية للإجهاد أثناء الاختبار مقارنة بأطفال الأمهات الأصحاء، وكانت هذه زيادة ذات دلالة إحصائية بمتوسط ​​8 نبضات في الدقيقة أثناء الاختبار غير. - مرحلة تفاعلية ".

تأثير إجهاد الأم على الطفل

يحدد هذا البحث بوضوح الرابط الذي يمكن أن يؤثر على صحة الأم في صحة الطفل، لذلك ، من المهم جدًا معالجة الاكتئاب واضطرابات المزاج لدى الأمهات، وهذا يمكن أن يمنع المشاكل العاطفية والنفسية عند الأطفال.