شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال فقط.. كيف تحافظ على صحتك مع كبر السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر تقدم العمر على أجهزة متعددة في الجسم ما يؤثر على صحتنا، وقال ممارس طب الأسرة بكلايفند كلينيك دونالد فورد، إن الاختلافات بين الجنسين والوراثة والعوامل النفسية كلها تلعب دورًا عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة، في هذا التقرير نتعرف على كيفية الحفاظ على الصحة مع كبر السن عند الرجال وكيف يتأثر جسمك عند التقدم في العمر وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

وقال الدكتور فورد إن الرجال يتقدمون في العمر بشكل أفضل إذا كانوا من غير المدخنين، يحافظون على نظام غذائي متوازن صحي، لديهم نظام مناعة قوي.

للرجال كيف تحافظ على صحتك مع كبر السن؟

1. محاربة أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

مع تقدمنا ​​في السن، تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم هناك خطر بنسبة 75%للإصابة بأمراض القلب لدى الرجال في سن الستين (لا تظهر مخاطر مماثلة للنساء حتى سن 80).

حافظ على ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول تحت السيطرة ، ومارس الرياضة، تناول الطعام بشكل صحيح، إذا كنت مدخنًا، فافعل كل ما في وسعك للإقلاع عن التدخين.

2- حافظ على صحة عقلك حاد

تتغير أدمغتنا أيضًا مع تقدم العمر، وهذا يشمل فقدان الخلايا العصبية تتأثر الذاكرة والوظيفة المعرفية ووقت رد الفعل. كما يصبح الاكتئاب أكثر شيوعًا.

حافظ على دماغك حادًا بالتمارين الذهنية والأنشطة الاجتماعية والموسيقى وقضاء الوقت مع الأصدقاء وتربية الحيوانات الأليفة ، إذا كان الاكتئاب يمثل مشكلة ، فاطلب المشورة النفسية.

3. راقب التمثيل الغذائي والنوم

غالبًا ما تؤدي التغييرات في التمثيل الغذائي والوظيفة الهرمونية إلى زيادة الوزن وفقدان الوزن أحيانًا يمكن أن تتغير أنماط نومك.

إذا كان النوم مصدر قلق ، فحاول الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح.

أيضًا ، إذا كنت تأخذ قيلولة أثناء النهار، ففكر في الحصول على ليلة نوم أفضل يمكن أن تساعد هذه التغييرات في إعادة ضبط الدورة اليومية.

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يمكن أن تساعدك التمارين أيضًا على النوم بشكل أفضل. يمكنك أيضًا مناقشة زيادة الوزن أو فقدانه مع طبيبك.

4. لا تتجاهل بشرتك

مع تقدم العمر ، يمكن أن تفقد البشرة سمكها ومرونتها ، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة. أيضا ، المشاكل الجلدية المختلفة ، مثل بقع الشمس ، تصبح أكثر شيوعا.

ابحث عن التغييرات في أي مشاكل جلدية ، بما في ذلك الشكل والملمس والحجم واللون إذا لاحظت أي شيء ، اتصل بطبيبك على الفور.

5. عالج مشاكل البروستاتا

يمكن أن يزداد حجم البروستاتا، مما قد يؤدي إلى انخفاض تدفق البول وتكرار الذهاب إلى الحمام هناك أيضًا فرصة أكبر للإصابة بعدوى المسالك البولية أو التهاب البروستاتا.

أيضًا ، في حين أن النساء أكثر عرضة للإصابة بسلس البول، فإن الرجال ليسوا محصنين.

تحدث إلى طبيبك حول أي مشاكل تتعلق بالتبول أو أي علامات تهيج أو ألم معظم علاجات البروستاتا التي تُصرف دون وصفة طبية غير فعالة.

6. قلل من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام

تميل هشاشة العظام إلى التأثير على الرجال في وقت لاحق من الحياة يؤثر خطر الإصابة بكسر في العظام بشكل عام على الرجال بعد عشر سنوات من النساء ، ولكن الشدة أو الوفيات المرتبطة بكسر الورك ، على سبيل المثال ، تكون أعلى لدى الرجال.

ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب التدخين والإفراط في شرب الكحوليات يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

الفحوصات الصحية والعلاج

من المهم أيضًا إجراء الفحوصات الصحية المناسبة تأكد من أن ضغط الدم ومستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة وإذا لزم الأمر ، يجب أن تخضع لفحص مرض السكري.

مع اقترابنا من سن الخمسين ، نحتاج أيضًا إلى فحص سرطان القولون وسرطان البروستاتا أبحث أيضًا عن أشياء مثل سرطان الرئة وتمدد الأوعية الدموية الأبهري.