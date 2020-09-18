شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو بروتين مصل اللبن وما دوره فى تقوية جهاز المناعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بروتين مصل اللبن هو أحد المكملات الغذائية التي يمكن أن تضاف إلى النظام الغذائي لتحسين تناول البروتين، حيث يساعد على اكتساب العضلات الخالية من الدهون وفقدان الوزن ، ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد ، تنصح المنظمات الصحية العالمية المواطنين بالالتزام بأفضل الممارسات التي تشمل تعزيز نظام المناعة لديهم من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة باعتدال ، والحصول على نوم جيد ، وإدارة الإجهاد ، وما إلى ذلك. كما يوصي بعض الخبراء أيضًا بأخذ المكملات الغذائية للمساعدة في تقوية المناعة ضد الالتهابات.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS بروتين مصل اللبن هو أحد أفضل المكملات التي تمت دراستها في العالم ، حيث تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يكون له آثار إيجابية على الصحة ، بما في ذلك فقدان الوزن وخفض الكوليسترول، الحقيقة هي أن مصل اللبن هو أكثر من مجرد بروتين لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي قد تحسن الصحة، البروتينات هي لبنة بناء الجسم، و البروتينات مهمة للتشغيل السليم للخلايا ونمو العضلات والتمثيل الغذائي يعد نقص البروتين في النظام الغذائي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض نمط الحياة الحديثة.يرتبط نقص البروتين بالسمنة ، والسكري وضعف قوة القلب والأوعية الدموية ، وانخفاض المناعة، وبطء الأداء الإدراكي، وتساقط الشعر ، والجلد الباهت ، وضعف العضلات ، ومرض الزهايمر ، وحتى السرطان.

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ما هو بروتين مصل اللبن وكيف يتم تصنيعه؟

مصل اللبن هو السائل الذي يتبقى بعد تخثر الحليب وتصفيته إنه منتج ثانوي لصناعة الألبان ويتم إنتاجه أثناء تصنيع الجبن السائل عند تجفيفه وتصفيته ومعالجته يترك وراءه مسحوق يسمى "بروتين مصل اللبن"

كيف يساعد بروتين مصل اللبن في تعزيز مناعتك؟

بروتين مصل اللبن هو مصدر بروتين كامل يمد الجسم بجميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها يحتوي الملحق أيضًا على بروتينات فردية ، بما في ذلك اللاكتوفيرين والجلوبولين المناعي التي لها نشاط حيوي معزز للمناعة، البروتينات ضرورية لبناء وإصلاح أنسجة الجسم ومكافحة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية تعتمد الأجسام المضادة وخلايا الجهاز المناعي على البروتين من أجل الأداء السليم.