شكرا لقرائتكم خبر عن طرق وعلاجات منزلية للتخلص من جفاف وحكة العين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار جائحة كوفيد -19 أصبح البقاء فى المنزل ضروريا واضطر الكثيرون للعمل من المنزل، وأصبحت زيادة مدة الجلوس أمام الشاشات قضية شائعة تثير القلق، وأصبحت حكة وجفاف العينين، بسبب زيادة وقت النظر إلى الشاشة، شائعة بين الناس، وبجانب آلام الرقبة والكتفين والذراعين يشعر بعض الناس بالقلق الآن إذا كان من الممكن أن يكون ذلك أحد أعراض COVID-19، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

هل حكة أو احمرار العين من أعراض مرض كوفيد -19؟

لم يتم إدراج حكة أو احمرار العين كعرض من أعراض COVID-19 من قبل أي وكالة صحية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومع ذلك قد يواجه الشخص احمرارًا فى العين أو حتى تهيجًا بسبب أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل السعال أو البرد، نظرًا لأن جميع أجهزة الجسم متصلة ببعضها البعض فى النهاية.

وإذا كان الشخص يعانى من حكة أو جفاف أو احمرار فى العين، فهناك احتمال كبير أن تكون علامة على العيون المتعبة والمرهقة.

وفيما يلى بعض العلاجات المنزلية التي يمكن تجربتها لتقليل تهيج العين.

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العلاجات المنزلية لعلاج احمرار وحكة وجفاف العيون

ضغط بارد.. إذا كنت تعاني من احمرار أو حكة أو جفاف في العين ، فحاول وضع ضغط بارد على العينين لبضع دقائق، ما يساعد على ترطيب العين وإعطائها تأثيرًا مُبردًا، ما يقلل من آثار الإرهاق.

غسل عينيك بالماء البارد.. إذا كنت تعاني من تهيج، فقد يكون ذلك أيضًا بسبب بعض الشوائب التى دخلت عينيك، رش الماء البارد على عينيك عدة مرات، ثم جففها بمنشفة ناعمة لا تفرك عينيك لأنها قد تسبب الألم والمزيد من الاحمرار.

خذ استراحة من الشاشات.. إذا شعرت أن عينيك تزدادان ثقلًا، فحاول أن تأخذ استراحة من الشاشات من حولك لا تنظر إلى الهاتف أو التلفاز أو الكمبيوتر المحمول حاول النظر إلى الأشياء من مسافة بعيدة وأنت تقف في الشرفة أو الشرفة ومارس بعض تمارين العين.

أكياس الشاي.. إذا كنت تعاني من مشاكل في العين بشكل متكرر ، يمكنك الاحتفاظ ببعض أكياس الشاي في الفريزر. كلما شعرت بالحكة أو جفاف العين ، ضع كيس شاي مثلج على عينيك سيساعد ذلك على تهدئتهما وتقليل الحكة والجفاف.

قطرات العين.. إذا شعرت أن عينيك جافة للغاية ، يمكنك أيضًا اختيار بعض قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية، تساعد هذه المواد على ترطيب العينين وتقليل الحكة والاحمرار أو أي نوع من التهيج.