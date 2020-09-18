شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض وأسباب وأنواع مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري هو مرض يدوم مدى الحياة وهوارتفاع مستويات السكر في الدم، ويحدث هذا إما بسبب نقص الأنسولين ، وهو هرمون ينتجه البنكرياس أو عدم قدرة جسمك على الاستجابة له.ارتفاع مستويات السكر في الدم الناجم عن نقص هذا الهرمون يسمى مرض السكري من النوع الأول، ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite، يتطور بسبب الجينات المعيبة التي تصنع هذه المادة الكيميائية وتؤثر في الغالب على الشباب والمراهقين.

وعندما تتصاعد مستويات السكر في الدم بسبب فشل الاستجابة لهذا الهرمون ، يُعرف ذلك بمرض السكري من النوع 2، وهو نوع أكثر شيوعًا من مرض السكري ويصيب في الغالب البالغين وينجم بشكل أساسي عن عوامل نمط الحياة. عوامل مثل النظام الغذائي غير الصحي، نمط الحياة المستقرة و السمنة هي العوامل الرئيسية المساهمة في مرض السكري من النوع 2، وفي الواقع ، يعد مرض السكري من النوع 2 أحد " أمراض نمط الحياة " الأكثر شيوعًا التي تصيب الناس في البلدان المتقدمة. كما يمكن أن تزيد من خطر أمراض مثل أمراض القلب و ارتفاع ضغط الدم .

بعض الأعراض الشائعة لمرض السكري هي الجوع المفرط ، وكثرة التبول ، وزيادة العطش، في حين أنه من الصعب للغاية إدارة مرض السكري من النوع 1 ، يمكن السيطرة على النوع 2 من خلال إجراء تغييرات بسيطة في روتينك اليومي.

أنواع مرض السكري

يؤثر مرض السكري على الملايين في جميع أنحاء العالم ، وتُعرف الهند باسم عاصمة مرض السكري في العالم. يمكن تصنيف مرض السكري إلى 3 أنواع:

داء السكري من النوع الأول : يُعرف أيضًا بمرض السكري الذي يصيب الأحداث ، وينتج عن نقص الأنسولين في الجسم. هذا اضطراب وراثي.

داء السكري من النوع 2 : هو نوع أكثر شيوعًا من مرض السكري ، ينجم بشكل أساسي عن عوامل نمط الحياة مثل الأكل غير الصحي ، ونمط الحياة المستقرة ، والضغط ، إلخ .

سكري الحمل : خلال فترة الحمل ، هناك زيادة في مستويات السكر في الدم لدى المرأة الحامل مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

أسباب مرض السكري

يقوم الجهاز الهضمي لدينا بتقسيم الطعام الذي نتناوله إلى جلوكوز، ويمتص الدم هذا الجلوكوز بمساعدة هرمون يسمى الأنسولين تنتجه خلايا بيتا في البنكرياس، ويحدث مرض السكري عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج هذا الهرمون أو عندما يكون غير قادر على استخدامه بشكل فعال. وفيما يلي بعض أسباب حدوث ذلك.

1. تدمير المناعة الذاتية لخلايا بيتا في بعض الأحيان :

قد يتعرف جهاز المناعة لدينا على خلايا بيتا المنتجة للأنسولين كمستضدات ، ويخلق أجسامًا مضادة لتدميرها. في كثير من الأحيان ، يتم تشخيص مرض السكري بعد تدمير معظم الخلايا. في هذه الحالة ، يحتاج المريض بعد ذلك إلى جرعة يومية من الأنسولين للبقاء على قيد الحياة.

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2. قلة النشاط البدني :

يمكن أن تكون قلة ممارسة الرياضة والسمنة من الأسباب الرئيسية لمرض السكري من النوع 2، وتشير بعض الدراسات إلى أن ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة فقط تقلل من فرص الإصابة بمرض السكري بنسبة 30 في المائة.

3. بعض الأدوية :

يمكن لبعض الأدوية مثل حمض النيكوتينيك والأدوية النفسية ومدرات البول وما إلى ذلك تدمير خلايا بيتا التي تنتج الأنسولين أو تعطل امتصاصه.

4. مرض أو إصابة البنكرياس:

منذ خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس - أي إصابة أو مرض، مثل السرطان ، التهاب البنكرياس ، وما يمكن أن تتوقف خلايا بيتا من العمل وتؤدي في النهاية إلى مرض السكري.

أعراض مرض السكري

في مرض السكري ، يكون الجسم غير قادر على امتصاص الجلوكوز مما يؤدي إلى مجموعة من المشاكل، وفيما يلي بعض الأعراض التي قد تشير إلى مرض السكري:

الجوع المفرط: يعيق مرض السكري دخول الجلوكوز إلى خلاياك من مجرى الدم ، مما يجعلك جائعًا ومتعبًا أيضًا، ويحدث هذا بسبب عدم كفاية إنتاج الأنسولين أو الاستخدام غير الفعال لهذا الهرمون.

كثرة التبول: عندما ترتفع مستويات السكر في الدم ، ينتج جسمك المزيد من البول، وهذا يجعلك تتبول أكثر، نتيجة أخرى: تشعر بالعطش.

الجفاف: يؤدي الإفراط في إنتاج البول إلى استنزاف رطوبة الجسم. هذا هو سبب شعورك بالجفاف.

بطء التئام الجروح: يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية الناجم عن ارتفاع مستويات السكر إلى تلف الأعصاب، وهذا بدوره يجعل من الصعب على جسمك إصلاح أي نوع من الضرر.

فقدان الوزن غير المبرر: يعد هذا عادةً أحد أعراض مرض السكري من النوع الأول، لا يسمح نقص الأنسولين بتكسير الطعام إلى جلوكوز. لذلك لا يمكن لجسمك الاعتماد على الأطعمة للحصول على الطاقة. بدلاً من ذلك ، يستخدم الدهون والعضلات للحصول على الطاقة. هكذا ينتهي بك الأمر إلى فقدان الوزن دون المحاولة.