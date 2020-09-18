الشرطة العراقية: انفجار عبوة ناسفة داخل المعهد الأمريكي وسط محافظة النجف ولا خسائر بشرية المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/9/18 03:08 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت مديرية شرطة النجف العراقية، أن الانفجار الذي استهدف المعهد الأمريكي وسط المحافظة لم يوقع أي خسائر بشرية، والأضرار مادية فقط.
وقالت المديرية في بيان، إنه تم "استهداف المعهد الأمريكي لتدريس اللغة الإنجليزية بعبوة ناسفة".
وأضافت أن "الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط ولا خسائر بشرية"، مؤكدة "فتح تحقيق حول استهداف المعهد".
وقبل الحادث، استهدفت عبوة ناسفة رتلا لقوات التحالف الدولي في محافظة بابل، وسط العراق، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بيانا، جاء فيه أن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في بابل.
وأضافت أن "العبوة انفجرت في رتل تابع لإحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي على الطريق السريع بمنطقة المسيب في محافظة بابل، ولم تسفر عن خسائر مادية أو بشرية".
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