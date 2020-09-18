شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب المفاصل عند الشباب والأطفال منها ارتفاع الحرارة وطفح جلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل الروماتويدى عند الشباب والأطفال ويسمى أيضا التهاب المفاصل الشبابى مجهول السبب، وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل عند الأطفال، يسبب التهاب تورم وتيبس المفاصل وهو يؤثر على مفصل واحد أو أكثر لمدة 6 أسابيع على الأقل لدى طفل يبلغ من العمر 16 عامًا أو أقل، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب المفاصل عند الشباب، وفقا لموقع "hopkinsmedicine".

على عكس التهاب المفاصل الروماتويدى لدى البالغين، وهو التهاب مستمر (مزمن) ويستمر مدى الحياة، وغالبًا ما يتغلب الأطفال على التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب لكن المرض يمكن أن يؤثر على نمو العظام عند نمو الطفل.

أسباب التهاب المفاصل عند الشباب والأطفال

مثل التهاب المفاصل الروماتويدى لدى البالغين، يعتبر التهاب مفاصل الشباب مجهول السبب أحد أمراض المناعة الذاتية، وهذا يعنى أن جهاز المناعة فى الجسم يهاجم الخلايا والأنسجة السليمة.

سبب التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب عدة أشياء تشمل هذه الجينات والبيئة، ما يعنى أن المرض يمكن أن ينتشر في العائلات، لكن يمكن أيضًا أن يحدث بسبب التعرض لأشياء معينة.

يرتبط التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب بجزء من جين يسمى مستضد HLA DR4. قد يكون الشخص المصاب بهذا المستضد أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

أعراض التهاب المفاصل الشبابي

قد تظهر الأعراض أثناء نوبات الألم أو قد تكون مستمرة (مزمنة) يمكن أن تختلف أعراض كل طفل ومراهق قد تشمل الأعراض:

- مفاصل منتفخة ومتيبسة ومؤلمة في الركبتين أو اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الكتفين أو المرفقين أو المفاصل الأخرى، غالبًا في الصباح أو بعد قيلولة

- التهاب العين

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- دفء واحمرار في المفصل

- قدرة أقل على استخدام مفصل واحد أو أكثر

- إعياء

- قلة الشهية وضعف زيادة الوزن وبطء النمو

- ارتفاع فى درجة الحرارة والطفح الجلدى

- تضخم الغدد الليمفاوية

- يمكن أن تبدو هذه الأعراض مثل الحالات الصحية الأخرى.