شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض قصور الدورة الدموية منها تنميل اليدين والقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصور الدورة الدموية يحدث بسبب توقف تدفق الدم لأجزاء مختلفة من الجسم ونظام الدورة الدموية ، المعروف أيضًا باسم نظام القلب والأوعية الدموية، هو الشبكة الأساسية لتوصيل العناصر الغذائية والأكسجين والهرمونات والعناصر الأخرى إلى الخلايا في الجسم، إنه نظام معقد من الأوعية الدموية يوفر الطاقة للأنسجة والأعضاء المختلفة وهو مكون مهم في إزالة الفضلات من الجسم، في هذا التقرير نتعرف على اعراض قصور الدورة الدموية، وفقاً لموقع " longevitywellness".



اعراض قصور الدورة الدموية

اعراض قصور الدورة الدموية

اعراض قصور الدورة الدموية عديدة وينعكس ضعف الدورة الدموية في تقييد تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وعادةً ما ينتج عن تراكم الدهون والكوليسترول والكالسيوم على جدران الخلايا الداخلية.

يتطور تصلب اللويحات داخل الأوعية الدموية والشعيرات الدموية بمرور الوقت، مما يعكس فقدان المرونة مما يؤدي إلى تصلب الشرايين بدون علاج ، يمكن أن يؤدي تدفق الدم المحدود الناتج عن تضيق الأوعية الدموية إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وتشمل اعراض قصور الدورة الدموية

-خدر في اليدين والقدمين

يحدث التنميل عادةً في اليدين والقدمين والذراعين والساقين كعلامة على انخفاض أو انسداد تدفق الدم إلى هذه المناطق.

قد يؤدي الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة إلى الشعور بالتنميل أو الوخز.

-إعياء وتعب

يمكن أن يؤدي عدم كفاية توصيل الأكسجين والمواد المغذية للأعضاء والعضلات إلى الشعور بالإرهاق يمكن أن يكون الشعور بالإرهاق المتكرر علامة على ضعف الدورة الدموية.



اعراض قصور الدورة الدموية

-فقدان الشهية

يتطلب جزء من وظائف الجسم السليمة إمدادًا جيدًا بالدم إلى الجهاز الهضمي ولتوزيع العناصر الغذائية في دمنا يؤدي قلة الدورة الدموية إلى قلة الشهية وبطء معدل الأيض.

-مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي نقص إمدادات الدم إلى ضعف هضم الطعام وانخفاض امتصاص العناصر الغذائية. يمكن أن يظهر هذا في الإسهال وآلام المعدة والغثيان وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى.

-ضعف جهاز المناعة

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يمكن أن يكون المرض المتكرر علامة على ضعف الدورة الدموية لأن الجسم لا يستطيع مقاومة الأمراض دون قدرة العناصر الغذائية المناسبة على الوصول إلى أجزاء مختلفة من الجسم. يحتاج جهاز المناعة إلى الأحماض الأمينية والمعادن من أجل نظام يعمل بشكل سليم وعندما يؤثر ضعف تدفق الدم عليه ، تظهر الأعراض في جهاز المناعة وتستغرق عملية الشفاء وقتًا أطول.



اعراض قصور الدورة الدموية

-ضغط الصدر

يمكن أن يتسبب ضعف الدورة الدموية في الشعور بضيق أو ضغط في الصدر (الذبحة الصدرية)، بسبب وصول الدم الغني بالأكسجين إلى القلب.

-ضعف وظائف المخ

يعتمد دماغنا على الدورة الدموية المثلى من أجل الأداء السليم. يمكن أن يكون ضعف الذاكرة وقلة التركيز أيضًا علامات على انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

-برودة اليدين والقدمين

تعتمد درجة حرارة الجسم الطبيعية على إمداد ثابت بالدم للتنظيم. تتأثر أطرافنا ، بما في ذلك أصابع اليدين والقدمين ، إذا لم يتلقوا الحرارة من خلال الدورة الدموية المناسبة.

-تلون الجلد

مع ضعف الدورة الدموية ، يمكن أن يتحول لون الشفاه والقدمين إلى اللون الأزرق أو الأرجواني حيث يضعف تدفق الدم للأكسجين.

-تساقط الشعر

نظرًا لأن الدورة الدموية تنقل العناصر الغذائية إلى الأجزاء المطلوبة من الجسم، فإن قلة إمدادات الدم يمكن أن تتسبب في هشاشة الشعر وتساقطه نفس الشيء ينطبق على الأظافر.

-تورم الأطراف

إذا لم تتمكن الكلى من الحفاظ على مستويات السوائل المناسبة بسبب ضعف الدورة الدموية، تتورم اليدين والقدمين يمكن أن يسبب التورم الشديد تقرحات في الساق.

-توسع الأوردة

قد يتسبب ضعف الدورة الدموية في ظهور الأوردة بالقرب من سطح الجلد بسبب تراكم الضغط الذي يؤدي إلى توسع الأوردة، والتي يمكن أن تكون مصحوبة بألم أو حكة.