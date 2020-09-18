فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الخميس، تسجيل عدد قياسي من المصابين بفيروس كورونا بلغ 10593 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد.

جاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص "كوفيد-19" بالمجان مما أحدث قفزة في حالات الفحص ومن ثم زيادة في معدلات الإصابة.

وكان أعلى رقم سابق مسجل لإصابات كورونا خلال 24 ساعة في فرنسا هو 10561، وسُجّل في 12 سبتمبر/أيلول.

وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 415481 في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31095.

وتابعت الوزارة إنه تم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال السبعة أيام الماضية، وأظهرت البيانات أن 5.4% منهم جاءت نتائجهم إيجابية.