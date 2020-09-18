أشخاص "سوبر" لا يمكن أن تصيبهم الملاريا.. تعرف على السر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف العلماء في معهد ويلكوم سانجر وجامعة كامبريدج ببريطانيا، عن الكيفية التي يساعد بها متغير الدم الوراثي (دانتو) في الحماية من الملاريا.

ووجد الفريق البحثي أن خلايا الدم الحمراء لدى الأشخاص الذين لديهم نوع نادر من هذا المتغير الوراثي لديها توتر سطحي أعلى, يمنع غزوها من قبل أخطر طفيليات الملاريا في العالم، والتي تسمى "المتصورة المنجلية".

وقد تكون هذه النتائج، التي نُشرت الأربعاء في دورية " نيتشر"، مهمة أيضًا في المعركة الأوسع ضد الملاريا، نظرًا لأن التوتر السطحي لخلايا الدم الحمراء البشرية يزداد مع تقدم العمر، وقد يكون من الممكن تصميم أدوية تحاكي هذه العملية الطبيعية للوقاية من عدوى الملاريا أو تقليل شدتها.

ولا تزال الملاريا مشكلة صحية عالمية رئيسية تتسبب في وفاة ما يقدر بنحو 435 ألف حالة سنويًا ، 61 بالمائة منها بين الأطفال دون سن الخامسة.

و"المتصورة المنجلية"، مسؤولة عن أكثر أشكال الملاريا فتكًا وهي منتشرة بشكل خاص في أفريقيا، حيث تمثل 99.7 في المائة من حالات الملاريا الأفريقية و93 في المائة من وفيات الملاريا العالمية في عام 2017.

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وفي عام 2017، اكتشف الباحثون أن متغير (دانتو) النادر ، والذي يوجد بانتظام فقط في أجزاء من شرق أفريقيا، يوفر درجة معينة من الحماية ضد الملاريا الشديدة، وكان القصد من هذه الدراسة الجديدة هو شرح السبب.

وتم جمع عينات من خلايا الدم الحمراء من 42 طفلاً يتمتعون بصحة جيدة في كيليفي بكينيا، وكان لديهم نسخة واحدة أو نسختان أو صفر من جين (دانتو).

ولاحظ الباحثون بعد ذلك قدرة الطفيليات على غزو الخلايا في المختبر، وباستخدام أدوات متعددة بما في ذلك الفحص المجهري بالفيديو بفاصل زمني حددوا الخطوة المحددة التي تم فيها إعاقة الغزو.

وأشار تحليل خصائص عينات خلايا الدم الحمراء إلى أن نوع "دانتو" قد خلق خلايا ذات توتر سطحي أعلى، مثل الطبلة ذات الجلد المشدود، عند حدوث توتر معين، ولم تعد طفيليات الملاريا قادرة على دخول الخلية، مما يوقف دورة حياتها ويمنع قدرتها على التكاثر في الدم.