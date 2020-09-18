شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تقل احتمالية انتشار الفيروس بالصالات الرياضية مقارنة بالنوادى الليلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إغلاقها في الربيع، تستعد الصالات الرياضية الفارغة في أمريكا لاستقبال الجمهور بحذر للعودة لممارسة التمارين، ولطمأنة العملاء ، والتى تعلن الآن مجموعة متنوعة من تدابير مكافحة الفيروسات التاجية.

وفي الوقت نفسه ، تحاول صناعة اللياقة البدنية إعادة تأهيل نفسها من خلال التراجع عما تعتبره رواية مضللة مفادها أن الصالات الرياضية لا مكان لها خلال الوباء. في الأشهر الأولى من تفشي فيروس كورونا ، نصح معظم قادة الصحة العامة بإغلاق الصالات الرياضية ، وكانوا مخطئين في جانب الحذر، ولكن مع انتشار العدوى في جميع أنحاء البلاد ، أمرت الولايات بإغلاق الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية ، إلى جانب المطاعم ودور السينما والحانات.

وصف المسؤولون الحكوميون والمحليون الصالات الرياضية باستمرار بأنها أماكن عالية الخطورة للعدوى ، مثل النوادي الليلية. في أوائل أغسطس ، وصف حاكم نيويورك ، أندرو كومو ، الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بأنه "نشاط خطير" ، قائلاً إنه سيبقيها مغلقة - فقط ليعلن لاحقًا في الشهر أن معظم الصالات الرياضية يمكن إعادة فتحها في سبتمبر بثلث السعة وفي ظل ضيق اللوائح.

كانت نيويورك ونيوجيرسي وكارولينا الشمالية من بين آخر معاقل الولاية وفقا لتقرير جريدة " نيويورك لوست"، - لم تسمح إلا مؤخرًا بإعادة فتح مرافق اللياقة البدنية، وتستمر العديد من الدول في الحد من السعة وقد وضعت متطلبات جديدة.

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فوائد الصالات الرياضية واضحة، فممارسة التمارين الرياضية بانتظام تمنع الاكتئاب وتحسن النوم ، وقد يكون الحفاظ على لياقتك وسيلة لتجنب حالة خطيرة من COVID-19 ولكن هناك مخاطر واضحة أيضًا، فالكثير من الأشخاص الذين يتنقلون في الداخل ، ويتشاركون المعدات والهواء ، والتنفس بصعوبة يمكن أن يكون وصفة لانتشار الفيروس بسهولة.

وهناك تقارير متفرقة عن حالات إصابة بفيروس كورونا تعود إلى صالات رياضية محددة، لكن أصحاب الصالات الرياضية يقولون إن هؤلاء يبالغون ويجادلون بأن التصوير السائد يبالغ في التأكيد على المخاطر المحتملة ويتجاهل سجلهم القصير ولكن الناجح للسلامة أثناء الوباء.

وبموجب قواعد فيروس كورونا في ولاية واشنطن ، يُسمح بحوالي 10 إلى 12 شخصًا فقط في كل مرة في هذه الصالة الرياضية التي تبلغ مساحتها 4000 قدم مربع، وفي غضون ذلك ، ارتفعت تكلفة إدارة الأعمال بشكل كبير. تحتاج الصالة الرياضية الآن إلى أن تكون مزودة بموظفين على مدار الساعة لمواكبة متطلبات التنظيف المتكررة ، وللتأكد من أن الناس يرتدون أقنعة ويتبعون القواعد.

النوادي الرياضية أقل خطورة من النوادى الرياضية وفقًا للتقرير، فإن الأشخاص الذين يذهبون إلى الصالات الرياضية يستثمرون في صحتهم، فهم يركزون على ما يحاولون القيام به بقدر ما يتعلق بالتمرين، لا يتواصلون مع الآخرين ، إنهم لا يجلسون على طاولة ويضحكون ويشربون ".

ومنذ أن بدأ الوباء ، قامت العديد من الصالات الرياضية بإصلاح العمليات وأصبحت الآن تبدو مختلفة تمامًا: غالبًا ما يتم إغلاق غرف تبديل الملابس وتوقف الفصول الجماعية. تقوم العديد من صالات الألعاب الرياضية بفحص الجميع بحثًا عن الأعراض عند الوصول. لقد قاموا بتفريق المعدات وبدأوا أنظمة التنظيف المكثفة.