شكرا لقرائتكم خبر عن فحص دم جديد للبحث عن حالات COVID-19 غير المكتشفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون في الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) اختبار دم جديدًا يلتقط التعرض السابق لـ COVID-19، حيث تشير النتائج الأولية إلى أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس في أستراليا أكبر بكثير مما تم اكتشافه حتى الآن.

وقال البروفيسور إيان كوكبيرن ، الذي شارك في قيادة البحث مع البروفيسور إليزابيث جاردينر: "قمنا بفحص 3000 عينة دم قدمها أشخاص أصحاء في جميع أنحاء أستراليا بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد -CoV-2".

يقيس الاختبار الجديد شديد الحساسية الأجسام المضادة التي تتبع العدوى السابقة بـ -CoV-2 وقد أجريت الدراسة قبل الموجة الثانية من تفشي المرض في أستراليا.

وقال المؤلف الرئيسى بالدراسة : "أفضل تقدير هو أن حوالي 0.28 ف٪ من الأستراليين - واحد من كل 350 - أصيبوا بفيروس -CoV-2 بحلول ذلك الوقت. وهذا يشير إلى أنه بدلاً من 11000 حالة نعرفها من اختبار مسحة الأنف ، تعرض حوالي 70.000 شخص قال الأستاذ المساعد كوكبيرن. تم إجراء الاختبار في ANU بين 2 يونيو و 17 يوليو 2020 ، قبل تفشي مرض ملبورن ، وقبل زيادة الاختبار استجابة للموجة الثانية.

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وجد الباحثون أن ٨ من كل 3000 شخص سليم من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا سابقًا بعد حساب الإيجابيات الخاطئة، ولم يتم تحديد أي شخص في الدراسة باعتباره إيجابيًا لـ COVID-19 من قبل.

يقول الباحثون إنه حتى مع نظرة متحفظة للنتائج ، فإن الرقم يُترجم إلى حوالي 30 ألف شخص مصاب بالفيروس في ذلك الوقت. يبحث اختبار الدم الجديد ، الذي طوره فريق البحث ANU ، عن بصمات الأجسام المضادة في الدم للعثور على دليل على الإصابة السابقة بـ COVID-19.

قال الأستاذ المساعد فى الدراسة : "عندما تصاب بفيروس -CoV-2 ، فإن جسمك يتصاعد استجابة مناعية تتكون إلى حد كبير من إنتاج الأجسام المضادة". "يقيس الاختبار الأجسام المضادة التي تُظهر الأشخاص الذين سبق لهم التعرض لفيروس كورونا، ويتيح لنا تقدير عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس -CoV-2 فهمًا أفضل لانتشار المرض ومدى فعالية اختبار المجتمع ، ويمكننا تحديد ما إذا كان هناك دليل مناعة القطيع ".

ووفقا للباحثين، هذه الطرق شديدة الحساسية للكشف عن الأجسام المضادة، لا سيما في المسح لانتشارها في المجتمع، وخاصة بين الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض، ​​وهذا سلاح آخر في لدينا مستودع أسلحة لمكافحة موجات أخرى من الفيروس ".