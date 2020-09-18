شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التطعيم بلقاح كورونا عدة مرات يعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خبير اللقاحات الروسى ألكسندر جينسبرج، مدير مركز جاماليا القومى لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن إعادة التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا ستزيد من الدفاع المناعى ضد الفيروس بأكثر من ستة أضعاف، مضيفاً أنه بعد إعادة التطعيم، يقوم الجهاز المناعى بتوجيه كل طاقته، وكل قواه لتعزيز إنتاج الأجسام المضادة، والأهم من ذلك، لإنتاج خلايا الذاكرة".

وبحسب موقع "مينت" فقد طور مركز جماليا القومى لبحوث الأوبئة بوزارة الصحة الروسية لقاح فيروس كورونا الذي وافقت عليه موسكو الشهر الماضي ويخضع لتجارب المرحلة الثالثة.

وقال ألكسندر جينسبرج "إعادة التطعيم تجعل من الممكن تطوير مناعة قوية جدًا وطويلة الأمد للبروتين المحدد للفيروس التاجي، أي بروتين الإكليل وبالتالي تعزيز الاستجابة المناعية والدفاع المناعي للشخص أربع وخمس وست مرات وأكثر ".

في 11 أغسطس، سجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا الجديد، أطلق عليه اسم سبوتنيك، وفقًا للسلطات الروسية.

يتم إعطاء اللقاح على جرعتين ويتكون من نمطين مصليين من فيروس غدي بشري، يحمل كل منهما مستضد S من الفيروس التاجي الجديد، والذي يدخل الخلايا البشرية وينتج استجابة مناعية.

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يتم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح حاليًا إلى المناطق الروسية لتلقيح العاملين المعرضين لمخاطر عالية مثل الأطباء والمعلمين.

وافق صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، وصندوق الثروة السيادية الروسي ومختبرات الدكتور ريدي في الهند ، على التعاون في التجارب السريرية وتوزيع لقاحات Sputnik V في الهند.

وقال RDIF في بيان إن الدكتور ريدي سيجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح في الهند، في انتظار الموافقة التنظيمية.

وأوضحت أن عمليات التسليم إلى الهند قد تبدأ في أواخر عام 2020، مضيفة أن هذا يخضع لاستكمال التجارب وتسجيل اللقاح من قبل السلطات التنظيمية في الهند.