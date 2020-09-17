شكرا لقرائتكم خبر عن مصور يلتقط مشهدا للقمر يشبه فيه كوكب زحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استطاع المصور فرانسيسكو سوجيل وهو يتساق بركانًا أن يلتقط صورة للقمر يتخذ وضعا خلف سحابة رقيقة تمر عبر مقدمته جعلته يبدو وكأنه محاط بحلقات مثل الصورة التي يظهر بها كوكب زحل. كان المصور البالغ من العمر 25 عامًا والمقيم في مدينة غواتيمالا في معسكر أساسي على بركان غواتيمالا أكاتينانغو في 24 ديسمبر 2019، قبل يومين من حدوث كسوف للشمس. بعد رحلة استغرقت ست ساعات للوصول إلى الموقع، حيث التقط هذه الصورة في الساعات الأولى من الصباح قبل شروق الشمس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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