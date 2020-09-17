شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تعرض تصورًا مفجعًا لحرائق الغابات والعواصف الأمريكية في صورة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قد يكون من الصعب الحصول على فهم عقلي للدمار الذي تسببت فيه حرائق الغابات والأعاصير لعام 2020 في جميع أنحاء الولايات المتحدة. صورة واحدة لوكالة ناسا تضع كل شيء في منظور واقعي.

أصدرت وكالة ناسا مشهدًا من قمرها الصناعي أكوا التقط في 15 سبتمبر، تظهر دوامات من الدخان، ومناطق حرائق غابات ساخنة، وأعاصير وعاصفة استوائية.

وقالت ناسا: «تشير النقاط الحمراء في الغرب إلى المناطق التي تكون درجة حرارة أعلى بكثير من المناطق المحيطة بها وتشير إلى حرائق».

وتسببت حرائق الغابات الهائلة في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة في عمليات إجلاء وانتشرت مساحات ضخمة من الدخان في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت ناسا: «كانت هناك العديد من العواصف الكبرى هذا الموسم لدرجة أننا على وشك نفاد الأسماء العادية لها، فهناك العاصفة الاستوائية كارينا قبالة ساحل باجا كاليفورنيا، وإعصار سالي يضرب ساحل الخليج وإعصار بوليت بالقرب من برمودا».

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