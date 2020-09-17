أسماء بنات عربية أصيلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - ليس هناك أجمل من الأسماء العربية الأصيلة لأولادنا، وكل الأسماء الجديدة غالباً ما تبتعد عن الأصالة والعراقة العربية، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" أن تجمع لك هذه المجموعة من الأسماء الراقية والعريقة لمولودتك القادمة، وعليك أن تختاري ما يروق لك منها كالآتي.

رقية: صعود وارتفاع، والتميمة، وهو اسم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.

زمردة: حجر كريم أخضر اللون.

من الحجارة النادرة

زينب: شجر أخضر اللون طيب الرائحة.

ميثاء: وهذا الاسم قوي في معناه حيث يعني لين العيش وصاحبة هذا الاسم تتميز بهذا.

كبرى بنات النبي عليه السلام

ميرة: وهذا الاسم يعبر عن الطعام الذي يقوم الفرد بادخاره.

خزامى: وهذا نوع من أنواع الزهر التي له الكثير من الألوان كما أنه نوع من أنواع الزئبق.





ما أجمل رائحة اللافندر

ريم: ظبي خالص البياض واسم زوجة هارون الرشيد.

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زبيدة: خلاصة الشيء وأجمل ما فيه، وتصغير زبدة.

حوراء: وهذا الاسم يعني العين شديدة السواد وأيضًا البشرة البيضاء وهذا ما يكسب صاحبته الجمال الشديد المميز الذي يبهر الآخرين.

خناثة: وهذا الاسم يعني الفتاة التي تتكسر في مشيها وهذا دليل على الدلع كما أنه يعني أنها مدلله بعض الشيء.

ذات العينين السوداوين

غيانة: وهذا الاسم يعبر عن عنفوان الشباب وحدته وذروته.