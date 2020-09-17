أسماء بنات عربية أصيلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - ليس هناك أجمل من الأسماء العربية الأصيلة لأولادنا، وكل الأسماء الجديدة غالباً ما تبتعد عن الأصالة والعراقة العربية، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" أن تجمع لك هذه المجموعة من الأسماء الراقية والعريقة لمولودتك القادمة، وعليك أن تختاري ما يروق لك منها كالآتي.
رقية: صعود وارتفاع، والتميمة، وهو اسم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.
زمردة: حجر كريم أخضر اللون.
زينب: شجر أخضر اللون طيب الرائحة.
ميثاء: وهذا الاسم قوي في معناه حيث يعني لين العيش وصاحبة هذا الاسم تتميز بهذا.
ميرة: وهذا الاسم يعبر عن الطعام الذي يقوم الفرد بادخاره.
خزامى: وهذا نوع من أنواع الزهر التي له الكثير من الألوان كما أنه نوع من أنواع الزئبق.
ريم: ظبي خالص البياض واسم زوجة هارون الرشيد.
زبيدة: خلاصة الشيء وأجمل ما فيه، وتصغير زبدة.
حوراء: وهذا الاسم يعني العين شديدة السواد وأيضًا البشرة البيضاء وهذا ما يكسب صاحبته الجمال الشديد المميز الذي يبهر الآخرين.
خناثة: وهذا الاسم يعني الفتاة التي تتكسر في مشيها وهذا دليل على الدلع كما أنه يعني أنها مدلله بعض الشيء.
غيانة: وهذا الاسم يعبر عن عنفوان الشباب وحدته وذروته.
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