إصابات كورونا في العالم تتجاوز 30 مليوناً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء "رويترز" أن إصابات كورونا في العالم تجاوزت 30 مليوناً، الخميس، مما يشير إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.

والهند محط الاهتمام حالياً باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معاً ما يقرب من نصف الحالات العالمية.

ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالمياً إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.