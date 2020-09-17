وزير الخارجية البريطاني: مليشيات الحوثي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها باليمن المزيد

انتقد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، منع مليشيا الحوثي وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها باليمن.

وطالب راب الحوثيين بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالقيام بعملهم الضروري لمنع وقوع كارثة جراء أي تسرب نفطي من خزان صافر.

Advertisements

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، كشفت مصادر يمنية، عن بدء تسرب المياه إلى ناقلة النفط "صافر" الراسية في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، غربي البلاد، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي وشيكة تهدد جميع الدول المطلة على البحر الأحمر.

وحمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار الناقلة، حيث ستسبب في تسريب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر.

ويهدد انفجار أو غرق السفينة صافر مصدر رزق نحو 63 ألف صياد يمني، فضلا عن إتلاف محاصيل 3.25 مليون مزارع يمني مع إغلاق ميناء الحديدة الشريان الحيوي في اليمن ما يؤثر على ملايين آخرين، وفقا لتقارير دولية.