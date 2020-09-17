شكرا لقرائتكم خبر عن الحوامل المصابات بمضاعفات شديدة لكورونا يتعرضن لخطر الولادة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النساء الحوامل في فئة عالية الخطورة للتقلص والمضاعفات بسبب COVID-19 ووجد تقرير جديد صادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أن النساء الحوامل في المستشفى بسبب COVID-19 أو للولادة يمكن أن يعانين من مرض خطير أو خطر الولادة المبكرة، ووُجد أن خطر الولادة المبكرة أعلى لدى النساء المصابات بأعراض ، أكثر من النساء اللواتي لم يكن لديهن أعراض.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS سبق أن تم تصنيف النساء الحوامل في فئة عالية المخاطر لفيروس كورونا والمضاعفات الناجمة عن ذلك من قبل الوكالات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية، في حين خلصت الأبحاث الواسعة إلى أن انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل غير محتمل ، تم الإبلاغ عن حالات قليلة من نفس المرض في جميع أنحاء العالم وفي الوقت نفسه ، تم الإبلاغ أيضًا عن حدوث مضاعفات في الحمل ومخاطر على الجنين كأثر لـ COVID-19.

تقرير جديد صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية ، يقول الآن إن النساء الحوامل اللواتي تم نقلهن إلى المستشفى بسبب كورونا يمكن أن يتعرضن لخطر الإصابة بمرض شديد ، وقد تؤدي العدوى الفيروسية القاتلة أيضًا إلى عدة مضاعفات عند الولادة ، بما في ذلك الولادات المبكرة.

كما وجد التقرير الصادر عن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن النساء الحوامل لم تظهر عليهن أعراض حادة لـ COVID-19 فحسب ، بل كن أيضًا معرضات لخطر كبير لدخول وحدة العناية المركزة ، أو في حاجة إلى تهوية ميكانيكية بسبب المرض كما تم الإبلاغ عن نتائج الولادة السيئة ، بما في ذلك الولادة المبكرة ، في مثل هذه الحالات.

من بين 600 امرأة تم دخولها المستشفى بين 1 مارس و 22 أغسطس ، كانت 55 % بدون أعراض ، وفقًا لتقرير الأمراض والوفيات الأسبوعي الصادر عن مركز السيطرة على الأمراض والذي نُشر أمس 16 سبتمبر.

من بين 272 امرأة ظهرت عليهن الأعراض، تم إدخال 16 % إلى وحدة العناية المركزة ، واحتاجت 8 % إلى جهاز التنفس الصناعي ، وفقدت امرأتان حياتهما بسبب الإصابة بكورونا، لم تكن أي من النساء اللاتي لا تظهر عليهن الأعراض بحاجة إلى دخول في وحدة العناية المركزة أو التهوية الميكانيكية ، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بينهم.

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كما أشار التقرير إلى أن سبب دخول المستشفى لم يُدرج إلا لـ 324 امرأة ، وتم نقل 75 % منهن إلى المستشفى لأسباب توليدية مثل المخاض أو الولادة، تم إدخال 19 % فقط من هؤلاء النساء إلى المستشفى بسبب مرض أو أعراض مرتبطة بـ COVID-19 كانت الأسباب الأكثر شيوعًا للاستشفاء خلال الثلث الأول والثاني من الحمل هي المرض المرتبط بـ COVID-19 ، بينما كان المخاض أو الولادة من الأسباب الشائعة للدخول في الثلث الثالث من الحمل.

ومن بين النساء الحوامل ، كان لدى 21 % حالة طبية واحدة على الأقل ، مثل الربو أو ارتفاع ضغط الدم.

نتائج الولادة السيئة ، بما في ذلك الولادة المبكرة المبلغ عنها في النساء الحوامل في المستشفى، ووجد التقرير أن النساء اللائي أكملن حملهن وقت خروجهن من المستشفى ، أنجبن 97.8 % منهن أحياء، عانى 2.2 % من هؤلاء النساء من فقدان الحمل الذي حدث في كل من النساء المصابات بـ COVID-19 المصابات بأعراض وغير المصحوبات بأعراض.

كما ذكر التقرير أنه يجب التركيز بشكل خاص على النساء الحوامل ، حيث يمكن أن تمر العدوى بدون أعراض دون أن يتم اكتشافها في كثير من النساء ومع ذلك ، تشير الإرشادات الحالية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الشخص الذي لم يكن على اتصال بمريض مصاب بفيروس COVID-19 لأكثر من 15 دقيقة لا يحتاج إلى الخضوع للاختبار إذا لم يكن لديه أعراض إلا إذا كان في فئة ضعيفة أو بتوجيه من أخصائي طبي للقيام بذلك.