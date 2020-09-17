شركة بريطانية تطلق منظفاً منزلياً يقتل كورونا بدقيقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 55 دقيقة

ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير على الأسطح، والتي جاء ترتيبها بالمراتب الاولى التي تنقل الفيروس للشخص، لذلك وجهت منظمة الصحة العالمية للقيام بتعقيم الأسطح قبيل لمسها أو بعد وضع الأغراض عليها.

وفي هذا الإطار أعلنت شركة بريطانية عن منظف منزلي قادر على قتل فيروس كورونا بثوان قليلة. المنظف الذي يسمى Cert يأتي في شكل قرص سهل الاستخدام، ويمكن استخدامه على الأسطح الصلبة والأرضيات الصلبة. ولاستخدامه، يمكن ببساطة وضعه في 500 مل من الماء في زجاجة بخ، ومن ثم رشه على الأسطح المطلوب تنظيفها.

وأوضح روبن روف المدير التنفيذي لشركة هيدراشيم المنتجة للمنظف “يمكن اعتبار سيرت اختراقاً حقيقياً في مجال التنظيف، لقد قمنا بتصنيع منتجات خاصة للصحة على مدى سنوات، والآن يمكن للمنظف الجديد تدمير فيروس كورونا في المنزل او العمل”.

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ويعمل المنظف عن طريق التعديل الكيميائي للبروتينات الشوكية الموجودة على جزيئات الفيروس، مما يمنعها من الارتباط بالخلايا البشرية، كما أنه يهاجم ويذوب الغشاء الدهني للفيروس عن طريق إحداث ثقوب فيه، مما يترك جينوم الحمض النووي الريبي داخل الفيروس مكشوفاً أمام المطهرات الكيميائية.

وتم اختبار سيرت من قبل العديد من الخبراء في جميع أنحاء أوروبا في ظل مجموعة متنوعة من الظروف، وخلال أحد الاختبارات، قام الدكتور يوشين شتاينمين من معهد النظافة وعلم الأحياء الدقيقة في بريمن باختبار المنظف على فيروس معدل معترف به دولياً كمثيل لفيروس كوفيد 19، وأثبتت الاختبارات أن المنظف يقضي على الفيروس خلال 60 ثانية.

وفي اختبار آخر، اختبر الدكتور أندرو كيمب المتخصص في التطهير وإزالة التلوث منظف سيرت على لوح تقطيع طعام خشبي، وحوض معدني، وسطح عمل مطبخ شديد اللمعان، وبعد نحو 5 دقائق، قتل المنظف 100% من البكتيريا الملوثة للأسطح المختلفة، بحسب صحيفة ميررو البريطانية.