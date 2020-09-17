القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، إن بيلاروسيا ستكون أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، تسلم البلاد حزمة من الوثائق لإجراء تجارب سريرية للقاح الروسي ضد "كوفيد-19".
يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
وأعلن رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي.
وعلى صعيد متصل، أكد مركز الأبحاث الحكومي الروسي "فيكتور" اكتمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد "كوفيد 19" وتأكيد سلامته الكاملة.
وقال المتحدث باسم مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا المستجد يقدم مناعة لا تستمر مدى الحياة.
ونوه المتحدث بمشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تكشف هوية أول دولة تحصل على لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.