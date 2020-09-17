مصر تعلن خطتها لمواجهة موجة كورونا الثانية

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن خطة الوزارة استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وأشارت زايد في اجتماع حكومي، الخميس، إلى جهود تدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.





ولفتت إلى تنظيم برنامج تدريبي لمستشفيات الحميات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل محاور عدة من بينها؛ التدريب على البروتوكولات العلمية الحديثة للأمراض المعدية، والحد من انتشار العدوى، والجودة والسلامة والصحة المهنية، وأسس ومبادئ البحث العلمي.

وتضمنت الخطة عقد اجتماع للوزيرة مع مديري مستشفيات الصدر وإلقاء محاضرتين إحداهما عن البروتوكولات العلمية الحديثة لمواجهة الوباء والأخرى عن أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي.

وتم تنظيم دورة تدريبية للتدريب على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي والحد من انتشار العدوى إلى جانب أساسيات علوم إدارة المستشفيات.





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واستعرضت زايد خلال الاجتماع بعض الأرقام التي تشير إلى المتابعين ومشاهدات الفيديوهات التوعوية خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي عدد المحتوى المعلوماتي بلغ 2100 محتوى، ووصلت عدد الفيديوهات التوعوية التي تنفيذها 481 فيديو، وبلغ عدد مشاهدات الفيديوهات 259,392,303 مشاهدات، بينما بلغ إجمالي عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي 9,728,200 متابع.

وفيما يتعلق بمشروع متابعة مرضى فيروس كورونا، المُسجلين بالعزل المنزلي، قالت وزيرة الصحة إن المشروع بدأ في 11 يوليو/تموز حتى 27 أغسطس/آب، وبلغ إجمالي عدد المرضى المتابعين 10168 حتى الآن.





ووصل عدد الأطباء الذين يتابعونهم إلى 23 طبيباً متخصصاً، بعدد ساعات عمل وصلت إلى 2248 ساعة، مشيرة إلى متابعة المرضى خلال فترة العزل المنزلي عبر الاتصال الهاتفي 3 مرات لكل مريض.

وأشارت إلى التأكيد على إجراءات العزل المنزلي، والتأكد من استلام جرعات العلاج، ومتابعة تطور الأعراض والتعامل مع ظهور أي مضاعفات والتأكد من استقرار الحالات وتماثل الشفاء.​