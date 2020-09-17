دراسة لأكسفورد تكشف العلاقة بين هرمون النمو وخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة لجامعة أكسفورد أجريت على ما يقرب من 400 ألف مشارك بريطاني إلى وجود صلة جديدة بين المستويات المرتفعة لهرمون النمو IGF-1 وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وأكدت وجود ارتباطات بسرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم، هذا يمكن أن يؤدي إلى استراتيجيات وقائية جديدة ، بما في ذلك النظام الغذائي وتدخلات نمط الحياة.
ووفقا للموقع الرسمي لجامعة أكسفورد يساعد IGF-1 (عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1) على دعم نمو الخلايا الطبيعية وتطورها ، وهي العمليات التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان إذا أصبحت غير منظمة.
وأكدت النتائج أيضًا الدراسات السابقة التي وجدت روابط بين المستويات الأعلى من IGF-1 وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا. بشكل حاسم ، نظرًا لأن المتبرعين بالعينة لم يكن لديهم سرطان مشخص عند النقطة التي تم فيها قياس IGF-1 ، فإن هذا يجعل من المحتمل جدًا أن يكون لـ IGF-1 المرتفع دور في تطور السرطان لاحقًا.
ومع ذلك ، بالنسبة لبعض أنواع السرطان ، لم تجد الدراسة أي صلة واضحة بين ارتفاع مستويات IGF-1 وزيادة المخاطر، وشملت هذه سرطان الرئة والمثانة والبنكرياس وبطانة الرحم والكلى.
وأوضح باحثين أكسفورد ربما يكون هذا مفاجئًا بعض الشيء ، نظرًا لأن IGF-1 عبارة عن مادة تعزز النمو ، وبالتالي توقعوا أنه يمكن أن يعزز النمو لكل نوع من أنواع السرطان قد تكون هذه الأنواع من السرطان أقل حساسية لـ IGF-1 ، أو أن عوامل الخطر الأخرى مثل التدخين هي السائدة
تشير هذه النتائج معًا إلى أن خفض مستويات هرمون النمو IGF-1 من خلال تدخلات نمط الحياة قد يقلل من خطر الإصابة بمجموعة من السرطانات ، وهي استراتيجية تتطلب مزيدًا من البحث.
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