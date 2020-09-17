شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب أشعة على الجمجمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشعة السينية للجمجمة من الفحوصات المهمة التي يطلبها الطبيب لعدة أسباب، بما في ذلك تشخيص الأورام أو العدوى أو الأجسام الغريبة أو إصابات العظام وتستخدم الأشعة السينية حزم طاقة كهرومغناطيسية غير مرئية لعمل صور للجمجمة، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على الحالات التي قد تتطلب آشعة على الجمجمة، وفقا لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

تستخدم الأشعة السينية الإشعاع الخارجي لتكوين صور للجسم وأعضائه والتركيبات الداخلية الأخرى لتشخيص المشكلة.

على الرغم من عدم استخدام الأشعة السينية للجمجمة كثيرًا كما في الماضي، نظرًا لاستخدام التقنيات الحديثة مثل الأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسى، إلا أنها لا تزال مفيدة فى فحص عظام الجمجمة بحثًا عن الكسور واكتشاف الحالات الأخرى الجمجمة والدماغ.

عظام الجمجمة

الجمجمة هى الهيكل العظمى للرأس تتكون الجمجمة من مجموعتين من العظام:

- عظام الجمجمة العظام التى تحمى وتطوق الدماغ.

- عظام الوجه العظام التى توفر الهيكل للوجه والفم.

ترتبط جميع العظام المكونة للجمجمة ببعضها البعض بواسطة مفاصل غير متحركة، باستثناء عظم الفك الذي يتم تثبيته عبر مفصل متحرك.





الجمجمة تحمل وتحمى الدماغ تتكون من 8 عظام:

- العظم الأمامي

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- العظام الجدارية (واحدة على كل جانب)

- العظام الصدغية (واحدة على كل جانب)

- العظم الغربالي

- العظم الوتدي

- عظم القذالي

يتكون الهيكل العظمي للوجه من 14 عظمة، بما في ذلك تلك التي تشكل الفكين والخدين ومنطقة الأنف.

لماذا قد أحتاج إلى أشعة سينية على الجمجمة؟

يمكن إجراء الأشعة السينية للجمجمة لتشخيص كسور عظام الجمجمة والعيوب الخلقية والعدوى والأجسام الغريبة وأورام الغدة النخامية وبعض اضطرابات التمثيل الغذائي والغدد الصماء التي تسبب عيوبًا في عظام الجمجمة.

ويمكن أيضًا استخدام الأشعة السينية فى الجمجمة للعثور على الأورام وفحص الجيوب الأنفية واكتشاف التكلسات داخل الدماغ.

قد تكون هناك أسباب أخرى تجعل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يوصى بإجراء أشعة سينية على الجمجمة.