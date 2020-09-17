شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تعلن نجاح علاجها بالأجسام المضادة فى تقليل أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إيلي ليلي الأمريكية أن علاجها بالأجسام المضادة يقلل من دخول المستشفى لمرضى كورونا، مما يبعث الأمل فى علاج Covid-19 فى مرحلة مبكرة، حيث تم العثور على علاج بالأجسام المضادة لتقليل الحمل الفيروسى لـ SARS-CoV-2 بسرعة لدى المرضى المصابين حديثًا وتقليل مخاطر دخول المستشفى، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

وقالت الشركة إن دراسة المرحلة الثانية من التجربة السريرية BLAZE-1 قيمت LY-CoV55 وهو جسم مضاد لكورونا، لعلاج أعراض الإصابة بالفيروس فى العيادات الخارجية.

ضمت التجربة مرضى مصابين بـ Covid-19 من معتدل إلى متوسط ​​تم تشخيصهم مؤخرًا عبر أربع مجموعات و 700 مجم ، و 2800 مجم ، و 7000 مجم، أظهرت تحليلات البيانات الفيروسية أن LY-CoV555 حسّن التصفية الفيروسية في نقطة زمنية سابقة اليوم الثالث وقلل من نسبة المرضى الذين يعانون من حمولة فيروسية عالية باستمرار في نقاط زمنية لاحقة.

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حدثت معظم حالات الاستشفاء في الدراسة للمرضى الذين يعانون من عوامل الخطر الكامنة العمر أو مؤشر كتلة الجسم مما يشير إلى تأثير علاجي أكثر وضوحًا للمرضى في هذه المجموعات المعرضة للخطر، وقالت شركة الأدوية إن الدراسات الجارية ستسعى لتأكيد هذه النتيجة.

وأظهرت النتائج في جميع مجموعات العلاج عدم تقدم أي مريض إلى التنفس الصناعي أو مات، وقال دانيال سكوفرونسكى ، كبير المسئولين العلميين فى شركة Lilly ورئيسها من مختبرات ليلي للأبحاث في بيان تشير هذه البيانات المؤقتة من تجربة BLAZE-1 إلى أن LY-CoV555 ، وهو جسم مضاد موجه بشكل خاص ضد فيروس كورونا ، له تأثير مباشر مضاد للفيروسات وقد يقلل من دخول المستشفى المرتبط بـ Covid .

وقالت الشركة إنها تعتزم نشر نتائج هذا التحليل المؤقت بسرعة في مجلة محكمة ومناقشة الخطوات التالية المناسبة مع المنظمين العالميين، مؤكده أنه إذا ثبتت فعاليته في مزيد من التحليلات ، فقد يكون هذا أول علاج محتمل لمرضى Covid-19 بمستوى خفيف ومتوسط ​​من الشدة.