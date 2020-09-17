شكرا لقرائتكم خبر عن واحد من كل 7 متطوعين فى تجارب لقاح كورونا الروسى تعرضوا لآثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العلماء بروسيا تجاربهم على لقاح Sputnik V للتأكد من أمانه وفاعليته، وأبلغ واحد من كل سبعة متطوعين عن آثار جانبية بعد تناول جرعة اللقاح، وفقا لما أكده وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، وتضمنت المضاعفات الضعف وآلام العضلات، مؤكدا أنه لم تظهر أى آثار ضارة خطيرة واستجابة مناعية مستقرة فى 100% من المشاركين، وتستكمل التجارب السريرية النهائية للقاح Sputnik V حاليًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS وافق صندوق الاستثمار المباشر الروسى وصندوق الثروة السيادية لروسيا ، وشركة Dr Reddy's Laboratories Ltd ، وهي شركة أدوية عالمية مقرها الهند ، على التعاون في التجارب السريرية وتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح Sputnik V في الهند.

وذكرت وكالة تاس نقلاً عن موراشكو أن أكثر من 300 من المتطوعين الذين تم الإعلان عنهم والذين يبلغ عددهم 40 ألفًا قد تم تلقيحهم حتى الآن، وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتلقى المتطوعون حقنة ثانية من اللقاح في غضون 21 يومًا من الجرعة الأولى.

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ووفقًا لموراشكو يمكن إعطاء عامة السكان سبوتنيك الخامس فى أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، حتى عندما بدأ المطورون فى توزيع دفعات صغيرة من اللقاح فى جميع أنحاء المناطق الروسية بالتوازى مع تجارب المرحلة 3.

ووقعت شركة Russian Direct Investment صفقة مع شركة Dr Reddy’s Laboratories Ltd لإجراء التجارب السريرية وتوزيع لقاح سبوتنيك في الهند، بناءً على الموافقة التنظيمية في الهند، يجب على RDIF توفير 100 مليون جرعة من اللقاح.

يمكن أن تبدأ عمليات التسليم فى أواخر عام 2020 بشرط الانتهاء من التجارب الناجحة وتسجيل اللقاح من قبل السلطات التنظيمية فى الهند.