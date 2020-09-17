متى يظهر الجنين في كيس الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:43 مساءً -

جدول المحتوى

1-ماذا تعرفين عن كيس الحمل؟

2-متى يظهر كيس الحمل؟

3-ماذا يعني عدم وجود كيس الحمل؟

4-بماذا ينصح الطبيب؟

5-أعراض تدل على حدوث الحمل

6-الحمل اللاجنيني معناه وأسبابه

الحمل وولادة طفل جميل مستصح هو حلم كل امرأة وحامل. تنتظره وتتحمل من أجله كل معاناة أشهر الحمل، والعلامة الأولى على بداية الحمل تأتي عندما يخبرها الطبيب عن رؤيته لكيس الحمل، والعكس صحيح، فعدم رؤية الطبيب لكيس الحمل يعتبر أمراً مقلقاً، ليبدأ السؤال: متى يظهر كيس الحمل؟ معنا الدكتورة سعيدة عبد التواب طبيبة النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي للشرح والتوضيح

مواصفات كيس الحمل

1-ماذا تعرفين عن كيس الحمل؟

كيس الحمل..بناء يحيط بالجنين

كيس الحمل عبارة عن هيكل أو بناء يحيط بالجنين، ودائماً ما يظهر قبل ظهور الجنين نفسه في السونار بحوالي من 7-10 أيام

ويمكن رؤية الجنين بداخل كيس الحمل عقب مرور ستة أسابيع وثلاثة أيام تقريباً في أغلب الحالات، وعادة ما يفضل أطباء النساء والتوليد الانتظار حتى نهاية الأسبوع الثامن لمشاهدة الجنين داخل كيس الحمل ومتابعة تطور الجنين ونموه

والكيس الذي يحيط بالجنين يحتوي على السائل السلوي، لكن وجود هذا الكيس لا يشير إلى ما إذا كان الحمل سليماً أم لا، ولا يشير إلى ضرورة وجود جنين بداخله

2-متى يظهر كيس الحمل؟

فرحة رؤية كيس الحمل

يمكن رؤية كيس الحمل تقريباً بعد مرور 3 أسابيع من تخصيب البويضة، أو في الأسبوع الخامس من الحمل، أو بعد ذلك بأيام معدودة على حسب موعد حدوث التبويض والذي يختلف من سيدة إلى أخرى، وتقريباً فإنه يظهر في اليوم 18-21 بعد حدوث التبويض وتخصيب البويضة

في هذه الفترة يكون حجم كيس الحمل صغيراً، وقطره حوالي 2-3 مليمترات، وينمو حجمه ليصل إلى 5-6 مليمترات بالأسبوع الخامس تقريباً

من الممكن رؤية كيس الحمل عندما يصل مستوى هرمون الحمل إلى 1500-2000 مللي وحدة دولية/ملليمتر

بعد رؤية كيس الحمل بالسونار المهبلي، من الضروري رؤية كيس الحمل داخله، باعتباره الغشاء المبطّن المسؤول عن إمداد الجنين بالغذاء إلى حين اكتمال نمو المشيمة

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ولا يظهر كيس الحمل في السونار قبل مرور خمسة أسابيع ونصف الأسبوع من الحمل أو حتى ستة أسابيع منه

3-ماذا يعني عدم وجود كيس الحمل؟

الحساب الخاطيءسبب لعدم ظهور كيس الحمل

قد يكون هناك عدة أسباب في حال عدم ظهور كيس الحمل، وتمكن الطبيب من رؤيته بحلول الأسبوع الخامس من الحمل، ومن بينها

حساب خاطئ لمدة الحمل، يظهر كيس الحمل في الأسبوع الخامس من الحمل تقريباً، وفي بعض الحالات قد يظهر في الأسبوع الثالث، لكن قبل هذا الوقت، لن يتمكن الطبيب من رؤية كيس الحمل في هذه الحالة قد يكون الحمل مبكراً جداً، لذا سوف يطلب الطبيب زيارة أخرى

حدوث حمل خارج الرحم ..(Ectopic pregnancy) وتعني الحمل خارج الرحم، وهو عبارة عن حمل يتطور خارج الرحم، وهذه الحالة تعد خطيرة

يكون الطبيب قادراً على تشخيص هذا الحمل وذلك بناءً على مستويات هرمون الحمل، فإذا كانت مرتفعة جداً إلا أنه لم يتمكن من رؤية الكيس داخل الرحم، سيكون موجوداً في قناة فالوب

حدوث إجهاض في بعض الأحيان عدم ظهور كيس الحمل قد يشير إلى احتمالية حدوث إجهاض مبكر للحمل

في حال وجود نزيف مهبلي أو بعض الأعراض المرافقة للإجهاض، وإن كان مستوى هرمون الحمل بانخفاض، مع عدم ظهور لكيس الحمل، فقد يكون الإجهاض هو السبب هنا

4-بماذا ينصح الطبيب؟

تحليل لمشاهدة كيس الحمل

بعمل تحليل الحمل بالدم لدى أحد المختبرات الموثقة؛ وذلك لقياس نسبة هرمون الحمل بالدم، وإذا كانت نسبة الهرمون أعلى من 1500 فإن ذلك يعني أنه يمكن مشاهدة كيس الحمل بالسونار

أما إذا كانت النسبة أقل من ذلك فإن ذلك يعني الانتظار لبضعة أيام قبل إجراء السونار للتمكن من رؤية كيس الحمل بوضوح، وأحياناً ما يشير عدم ظهور كيس الحمل إلى حالات غير طبيعية مثل الحمل خارج الرحم

5-أعراض تدل على حدوث الحمل

ظهور الحمل..الشعور بالغثيان

منها: حدوث انتفاخ في الثدي، والشعور بالغثيان، والتقيؤ، وغياب الدورة الشهرية، وزيادة الوزن، واغمقاق لون الحلمتين، إضافة إلى ظهور إفرازات من الثدي، والتبوّل بشكل متكرر أكثر من المعتاد، أمّا حركة الجنين فتشعر بها الأمّ الحامل بعد مرور 20 أسبوعاً من الحمل تقريباً

6-الحمل اللاجنيني معناه وأسبابه

علامات الحمل اللاجنيني..تتشابه والحمل العادي

أولاً: عندما يتوقف الجنين عن النمو في المراحل المبكرة من الحمل، فيتم امتصاصه والتخلص منه بحيث يبقى كيس الحمل فارغاً، وذلك حتى قبل أن تعلم المرأة أنّها حامل، والسبب وراء حدوث هذا الأمر غير معروف، لكنّه قد يكون بسبب وجود اضطرابات في كروموسومات البويضة المخصبة

ثانيا: وطبياً المرأة التي لديها كيس حمل فارغ ستُعاني من أعراض الحمل المعتادة، مثل: غياب الدورة الشهرية، كما قد تظهر نتائج إيجابية عند إجراء فحوصات الكشف عن الحمل، وبذلك فإنّ معظم النساء الحوامل اللواتي لديهن كيس حمل فارغ يتوقعن أن يكون الحمل لديهن سليماً، وذلك بسبب ظهور أعراض الحمل العادي

ثالثاً: المشيمة قد تستمر في النمو من دون وجود جنين في داخلها لفترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى أنّ هرمون الحمل قد يستمر في الارتفاع أيضاً، مما يؤدي إلى اقتناع المرأة بأنّها حامل، كما أنّه من الممكن أن تُعاني المرأة من بعض الأوجاع في البطن، وحدوث القليل من التنقيط أو النزيف من المهبل

رابعاً: في حال اكتشاف وجود كيس حمل فارغ أثناء زيارة الطبيب، فإنّ الطبيب سيقوم بمناقشة المرأة المُصابة بالعلاجات المتاحة التي يمكن تقديمها، ويؤخذ بعين الاعتبار طول فترة الحمل، والتاريخ الطبي، والحالة العاطفية للمرأة، عند تحديد الخيار العلاجي الأنسب