إليكم الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الأوتار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ 23 ثانية

هو نوع من اضطرابات الأوتار يؤدي إلى الألم والتورم وضعف الوظيفة. الألم عادة ما يكون أسوأ مع الحركة. يحدث هذا بشكل شائع حول الكتف (التهاب الأوتار ذات الكفة المدورة، التهاب الأوتار ذات الرأسين)، الكوع، المعصم، الورك، الركبة أو الكاحل.

قد تشمل الأسباب إصابة أو أنشطة متكررة. وتشمل أقل الأسباب شيوعًا العدوى والتهاب المفاصل والنقرس وأمراض الغدة الدرقية والسكري. يعتمد التشخيص عادة على الأعراض والفحص والتصوير الطبي في بعض الأحيان. بعد بضعة أسابيع من حدوث إصابة، يبقى التهاب ضئيل، حيث تتعلق المشكلة الأساسية بليفات الوتر الضعيفة أو المتقطعة.

قد يشمل العلاج الراحة، مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، والتجبير، والعلاج الطبيعي. يمكن استخدام الحقن الستيرويدية أو الجراحة. حوالي 80% من الناس يتحسنون في غضون 6 أشهر. اعتلال الأوتار شائع نسبيا. يتأثر كبار السن أكثر شيوعًا.

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وقال الدكتور آكسيل كلاين إن التهاب الأوتار يعد من المتاعب الصحية المزعجة، التي قد تجبر المرء على التوقف عن ممارسة الرياضة لفترة طويلة.

وأوضح طبيب العظام واختصاصي الطب الرياضي الألماني أن التهاب الأوتار له أسباب عدة، منها الحركات الخاطئة أو التحميل الزائد أو ارتداء حذاء خاطئ، كما قد يكون الالتهاب مرافقاً لأمراض أخرى كالسِمنة المفرطة أو التهابات أخرى.

وغالباً ما يصيب الالتهاب وتر أكيليس في الكعب أو وتر قرص الركبة أو أوتار المرفق الداخلية فيما يعرف “بذراع لاعب الجولف” أو الخارجية فيما يعرف “بذراع لاعب التنس”.

ويمكن مواجهة متاعب الأوتار بواسطة التبريد ووضع الضمادات المحتوية على مراهم، إلى جانب الابتعاد عن التحميل على موضع الالتهاب.