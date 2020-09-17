ما لا تعرفونه عن اليقطين .. فوائده مدهشة على الصحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ 7 دقائق

القرع العسلي أو اليقطين من أهم النباتات التابعة للفصيلة القرعية، فهي نفس فصيلة الشمام والخيار والكوسا. وهو سهل الهضم ويعطي البشرة الشباب والحيوية الدائمة.

وهناك أنواع متعددة من القرع، من أشهرها، القرع العسلي، والذي يستخدم في الكثير من الوصفات المالحة والحلويات. والقرع العسلي له العديد من الفوائد الصحية على الجسم، لأنه يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن الرئيسية مثل الحديد والفسفور والنحاس. لذلك جمعنا من خلال هذا المقال عدة وصفات لذيذة وشهية من القرع العسلي. تابعي معنا عزيزتي لتتعرفي عليها.

تشير الأبحاث الأولية إلى أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في اليقطين لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والجلوكوز في نماذج السكري في المختبر. اثنين من المركبات المعزولة من عجينة اليقطين تغذى يوميا إلى الجرذان المصابة بداء السكري أكثر من ستة أسابيع، تريغونيلين وحمض النيكوتينيك، وتسبب انخفاض كبير في جلوكوز الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية، مما يدل على تحسن في حالة السكري.

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وقال المركز الألماني للتغذية إن القرع العسلي يتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه يساعد على التمتع بالرشاقة ويمد الجسم بالعناصر المغذية.

وأوضح المركز أن القرع العسلي يعد كنزا من المعادن والفيتامينات؛ فهو يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين C.

كما يعد القرع العسلي غنيا بمادة “البيتا كاروتين”، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة وتتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، ما يجعلها مفيدة لصحة العين والبشرة والشعر بصفة خاصة.

ويمتاز القرع العسلي بأنه قليل السعرات الحرارية والدهون؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 26 سعراً حرارياً فقط و0.6 غرام من الدهون، فضلاً عن أنه سهل الهضم ويساعد على إدرار البول.