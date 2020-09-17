6 فوائد غير متوقعه لزيت كبد الحوت

فوائد صحية مدهشة لزيت كبد سمك وهو مكمل غذائي جيد كان يوصف لعلاج الأطفال الذين يعانون من الكساح، وهو مرض يسببه نقص فيتامين د.

يستخدم زيت كبد سمك الحوت بشكل شائع كمكمل غذائي لعدد من الحالات الصحية كمصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويحتوي على كميات عالية من فيتامين أ وفيتامين د.

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الفوائد الصحية لزيت كبد الحوت

1. يحسن صحة العين

يعتبر زيت كبد السمك مفيدًا لعينيك؛ لاحتوائه على فيتامين أ، والذي ثبت أنه يساعد في الحماية من أمراض العين. أحماض أوميجا 3 الدهنية في زيت كبد السمك جيدة لدعم صحة العين أيضًا.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لطب العيون، فإن مزيجًا من دهون أوميجا 3 وفيتامين أ الموجود في زيت كبد الحوت يمكن أن يساعد في علاج الجلوكوما.

2. قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

زيت كبد السمك هو مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية، فقد أظهرت الدراسات أن هذه الدهون الصحية يمكن أن تساعد في تقليل الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول الحميد.

3. يدعم صحة العظام

يحتوي زيت كبد السمك على كميات عالية من فيتامين د، وهو فيتامين أساسي يساعد في بناء عظام قوية، ويمنع مخاطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة ولين العظام.

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4. قد يقلل من مخاطر مرض السكري

أظهرت بعض الدراسات العلاقة بين زيت كبد الحوت ومرض السكري. أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول زيت كبد السمك قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الأول من داء السكري . وجدت دراسة أخرى أن تناول زيت كبد السمك أثناء الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 1 عند الأطفال.

5. يمنع التهابات الجهاز التنفسي العلوي

أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين زيت كبد الحوت والتهابات الجهاز التنفسي العلوي، ويساعد زيت كبد الحوت في منع التهابات الجهاز التنفسي العلوي بين الأطفال.

6. قد يقلل من أعراض التهاب المفاصل

يمكن أن يساعد زيت كبد سمك القد في تحسين أعراض التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي. أظهرت دراسة أن 43 مريضًا يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي الذين تناولوا جرامًا من زيت كبد سمك يوميًا لمدة ثلاثة أشهر ، قلت أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي مثل تصلب الصباح وألم المفاصل.