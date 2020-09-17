هلام الصبار.. 9 فوائد للصحة والبشرة

يعتبر هلام الصبار من العلاجات القديمة التي تستخدم للشفاء من الحروق والاعتناء بالبشرة.

ويعد هلام الصبار من العلاجات المفيدة، حيث أنه يقلل من الإمساك ويحمي الكبد من السموم، وغيرها من الفوائد التي نتعرف عليها من خلال ما يلي.





فوائد هلام الصبار للصحة والبشرة

مضاد للأكسدة

يحتوي هلام الصبار على المواد المضادة للأكسدة ومنها البوليفينول، الذي يعتبر من العناصر المهمة لمنع نمو البكتيريا الضارة، والحماية من العدوى، ما يساعد على التقليل من الأمراض.

علاج الإمساك

يحتوي الصبار على مادة اللاتكس وهي المادة الموجودة تحت جلد الصبار وتكون لزجة باللون الأصفر، والتي لها تأثير ملين للمعدة، ما يساعد على التقليل من الإمساك.

ويحتوي الصبار أيضا على إنزيمات تساعد على تكسير السكريات والدهون، ما يساعد على إتمام عملية الهضم بكفاءة عالية.

التخلص من السموم

يمكنك إضافة هلام الصبار إلى كوب من الماء الدافئ وتناوله، ما يساعدك على التخلص من السموم الزائدة بالجسم، وبالتالي فإنه يحافظ على صحة الكبد وتحسين وظائفه.





إنقاص الوزن

أثبتت الدراسات أن هلام الصبار قد يساعد في إنقاص الوزن، حيث أن تناول حوالي 147 ملجم من هلام الصبار مرتين يوميا لمدة 8 أسابيع يقلل من الدهون الزائدة بالجسم.

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علاج الحروق

يستخدم هلام الصبار لعلاج الحروق وخاصة من الدرجة الأولى والثانية، كما يمكنك علاج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس، وهذا من خلال دهن المنطقة المصابة بهلام الصبار وتركها لمدة ربع ساعة.

ويعتبر هلام الصبار نوع من المضادات البكتيرية، ومضاد للفطريات، يساعد على علاج الحروق في وقت قصير.

الحماية من تسوس الأسنان

أشار موقع medical news today إلى أن هلام الصبار قادر على الحماية من التسوس، والتقليل من تراكم البكتريا على الأسنان وتراكم البلاك، والذي يعتبر أحد مسببات تسوس الأسنان.

كما أنه يقلل من البقع التي تظهر على الأسنان وهذا من خلال إضافة جزء بسيط من هلام الصبار إلى معجون الأسنان خلال تنظيفها.





الحماية من تجاعيد البشرة

استخدام هلام الصبار على البشرة يساعد على التقليل من شيخوخة الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي، ما يساعد على التقليل من ظهور التجاعيد والعلامات الدقيقة.

فضلا على أنه يساعد على ترطيب البشرة والتقليل من الالتهابات التي تظهر عليها والتخلص من خلايا الجلد الميت.

علاج قرحة الفم

أثبتت الدراسات أن هلام الصبار يساعد على علاج قرحة الفم في وقت سريع، وهذا لأن الصبار يحتوي على مضادات الالتهابات والفطريات، فضلا على أنه يساعد على التقليل من الألم.

التخلص من قشرة الشعر

هلام الصبار له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يساعد على التخلص من حكة الرأس والقشرة، فضلا على أن هلام الصبار يساعد على تقوية بصيلات الشعر وترطيب فروة الرأس.