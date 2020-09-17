معدلات "مقلقة" لكورونا في أوروبا.. جرس إنذار من "الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، الخميس، عن معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة، محذرا الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال هانس كلوجه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: "على أعداد الإصابات التي سجّلت في سبتمبر/أيلول الجاري، أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

وأفاد في مؤتمر صحافي "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدد إصابات يومية قياسية في أوروبا الجمعة الماضي بلغ أكثر من 53 ألف إصابة.

وأثار هذا الرقم خوفا في أوروبا وأعاد النقاش حول الطرق الأفضل لمكافحة الفيروس مع عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم للمرة الأولى منذ أشهر.