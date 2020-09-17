الإمارات تدعم "الجيش الأبيض".. والأمم المتحدة: سلامة العاملين أولوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكل قرار دولة الإمارات بإتاحة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لـ"أبطال خط الدفاع الأول" من الفئات الأكثر تعاملاً مع المرضى خطوة سباقة على المستوى العالمي أظهرت من خلالها الدولة حجم العناية الفائقة التي توليها لتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة لهؤلاء الأبطال وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلامة العاملين في القطاع الصحي تمثل ضمانة أساسية لسلامة المرضى في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





جهود استثنائية

وأشارت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف الـ 17 سبتمبر من كل عام، إلى حجم التحديات الهائلة التي يواجهها العاملون في القطاع الصحي حول العالم بسبب الجائحة التي فاقمت من المخاطر التي تهدد سلامتهم، بما فيها خطر إصابتهم بعدوى الفيروس نفسه أثناء تأديتهم واجبهم في تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

وجاء قرار الجهات المعنية في الإمارات بناء على نتائج دراسات المرحلة قبل السريرية والمرحلتين الأولى والثانية والتي أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، فيما تسير المرحلة الثالثة بفاعلية والتي تضم عددا كبيرا من المتطوعين، كما تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم.

وحظيت تضحيات وجهود أبطال خط الدفاع الأول من العاملين في القطاع الطبي في دولة الإمارات بدعم وتقدير كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي منذ الأيام الأولى لانتشار الفيروس حيث أُطلقت العديد من المبادرات الداعمة للعاملين في القطاع.





وأُعلن في يوليو الماضي عن إنشاء مكتب فخر الوطن لدعم العاملين في الخطوط الأمامية بمن في ذلك موظفو القطاعات الطبية وغير الطبية والعاملون في منشآت القطاع الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة والطواقم الخدمية بمختلف تخصصاتها.

مبادرات هامة

ووجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مايو الماضي بمنح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، ومدتها 10 سنوات، لـ 212 من أطباء وطبيبات هيئة الصحة في دبي، تقديرا لما قدموه من نماذج مشرفة لأعلى مستويات الالتزام المهني.

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بدورها كانت التوجيهات الحكيمة ورسائل الدعم التي توجه بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى جميع الكوادر العاملة في "خط الدفاع الأول" بمثابة الشعلة التي فجرت الطاقات وشحذت الهمم للمضي قدما في مواجهة تداعيات انتشار فيروس "كوفيد 19" في كافة المجالات.

وبتوجيهات منه، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع "مكتب فخر الوطن" مبادرة "حياكم" وهي عبارة عن برنامج للمنح الدراسية في المدارس الإماراتية تقدم إلى أبناء العاملين في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي في جميع أنحاء الدولة.

ويحصل الطلبة على منح دراسية كاملة للدراسة في المدارس الحكومية بدءا من العام الدراسي الحالي 2020-2021 وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية وذلك تقديرا لجهود وتضحيات آبائهم ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.





من جهتها، خصت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، في أبريل الماضي، الكادر الطبي برسالة شكر وتقدير، وصلت أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من الطبيبات والأطباء في مختلف مواقع عملهم وعبر هواتفهم الشخصية في جميع أنحاء الإمارات.

وتقديرا لجهود الفرق والكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي، أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة مبادرة مرور سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي على عدد من المستشفيات في الدولة ولمدة ثلاثة أيام.

بدوره أصدر مجلس دبي الرياضي ميداليات تحمل صوراً لأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني، كما أصدر بريد الإمارات بطاقة تذكارية مميزة يبرز تصميمها الكوادر الطبية من أطباء وممرضات وصيادلة وفنيي المختبرات والمسعفين.



