شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 72% من قادة التقنية في المنطقة «واثقون تمامًا» من إمكانية مراقبة أجهزة إنترنت الأشياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت «بالو ألتو نتوركس»، نتائج دراسة أجرتها بالنيابة عنها شركة «فانسون بورن» للأبحاث، حول مدى أمن أجهزة إنترنت الأشياء المؤسسية.

وأظهرت الدراسة، أن 72% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط، «واثقون تمامًا» من أنهم يتمتعون بالوضوح التام في مراقبة جميع أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكات المؤسسية في منشآتهم، في حين قال 26% من المسؤولين الذين شملهم الاستطلاع إنهم «واثقون إلى حدّ ما» من الوضوح في مراقبة تلك الأجهزة.

وتتفوّق النسبة الأولى على متوسط النسبة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أعرب 58% فقط من صانعي القرار في المجال التقني عن ثقتهم الكاملة، في تمتعهم بالوضوح التام في مراقبة جميع أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بشبكاتهم المؤسسية.

أظهرت الدراسة وجود مجال كبير للتحسين فيما يتعلق بالنهج التنظيمي المتبع في التعامل مع إنترنت الأشياء، وذلك بالرغم من الثقة العالية في مستويات وضوح الأجهزة المتصلة بالشبكات، إذ قال 92% من صانعي القرار في الشرق الأوسط، إنهم يرون أن النهج المتبع في إدارة إنترنت الأشياء في منشآتهم «يحتاج إلى تحسين»؛ 46% من بينهم قالوا إن هناك حاجة إلى «القليل من التحسين»، و37% ذكروا «الكثير من التحسين»، في حين أن 9% أشاروا إلى الحاجة إلى «إصلاح شامل»، وفي المقابل، قال 7% فقط من المشاركين في الدراسة إنه «لا حاجة إلى أي تحسين».

أما من الجانب المتعلق بمدى التقدّم الذي أحرزته المنشآت في مجال أمن إنترنت الأشياء، قال 22% فقط من صانعي القرار التقني في الشرق الأوسط (المتوسط العالمي: 21%) إن منشآتهم وزّعت أجهزة إنترنت الأشياء توزيعًا دقيقًا على مناطق الأمن الخاضعة لمراقبة مُحكمة، ما يُعتبر من أفضل ممارسات الأمن الرقمي.

وأوضح 47% من صانعي القرار أن منشآتهم تربط أجهزة إنترنت الأشياء بشبكة منفصلة عن تلك المستخدمة للأجهزة الأساسية وتطبيقات الأعمال الرئيسة، بينما قال 27% إن منشآتهم لا تُحدث مثل هذا الفصل، في حين ذكر ثلاثة بالمئة إنهم لم يبدؤوا النظر في هذه المسألة بعد.

وأشارت الدراسة الاستطلاعية، من ناحية أخرى، إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكات المؤسسية حقّق ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي؛ فذكر 90% من صانعي القرار التقني إنهم شهدوا حدوث «ارتفاع»؛ 31% منهم اعتبروه «ارتفاعًا كبيرًا».

Advertisements

وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال حيدر باشا المدير الأول ورئيس الأمن الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «بالو ألتو نتوركس»، إن إنترنت الأشياء أحدثت «ثورة كبيرة» في عالم الأعمال، لكنه أكّد وجود «حاجة مُلحّة للتمتع بالوضوح التامّ» عند ربط أجهزة إنترنت الأشياء بالشبكات المؤسسية.

واعتبر المسؤول أن النتائج التي أسفرت عنها الدراسة بمنطقة الشرق الأوسط «واعدة للغاية»، مشيرًا إلى أن غالبية صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات بالمنطقة «يتمتعون بوضوح تامّ في مراقبة أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة بالشبكة». وأضاف: «يساعد هذا الوضوح في اكتشاف التهديدات المبكرة ويقلّل من مخاطر اختراق البيانات، لكن الوضوح يشكّل جانبًا واحدًا فقط من المسألة، إذ يظهر البحث أن على المنشآت تعديل نهجها بتوزيع أجهزة إنترنت الأشياء بدقّة على شبكاتها، خاصة مع الارتفاع المستمر في أعداد تلك الأجهزة».