شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفئات يجب عليها الحصول على لقاح الإنفلونزا قبل دخول الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موسم الشتاء قد تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا لذلك ينصح دائما بالحصول على لقاح الإنفلونزا، خصوصا بعض الفئات التى تعانون من ضعف المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة، لوقايتهم من البرد والإنفلونزا، وحسب ما ذكره موقع healthline فيجب على بعض الفئات الحصول على لقاح الأنفلونزا وهم..

1: النساء الحوامل.

2: الأطفال دون سن 5.

3: الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل والذين يتلقون العلاج بالأسبيرين.

4: الأشخاص فوق سن 65.

5: الأشخاص الذين يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم 40 أو أعلى.

6: أى شخص يعمل أو يعيش فى دار لرعاية المسنين أو مرفق رعاية مزمنة.

7: أى شخص يعانى من أمراض مزمنة.

ويوصى معظم الأطباء أيضًا بأن يحصل الجميع على لقاح الإنفلونزا ليكون لدى جسمك الوقت الكافى لتطوير الأجسام المضادة الصحيحة قبل بدء موسم الأنفلونزا، حيث يستغرق ظهور الأجسام المضادة ضد الإنفلونزا نحو أسبوعين بعد التطعيم.

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وتعتقد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن كلاً من الإنفلونزا وفيروس كورونا COVID-19 سينتشران هذا العام لهذا السبب، سيكون اللقاح أكثر أهمية من أى وقت مضى.

ما الآثار الجانبية للقاح الإنفلونزا

ويفيد العديد من الأشخاص أنهم يتجنبون لقاح الإنفلونزا كل عام خوفًا من إصابتهم بالمرض، من المهم أن تفهم أن لقاح الأنفلونزا لا يمكن أن يتسبب فى إصابتك بالأنفلونزا، لن تمرض لأنك تلقيت اللقاح، لقاحات الإنفلونزا يحتوى على فيروس الإنفلونزا الميت هذه السلالات ليست قوية بما يكفي للتسبب في المرض.

مثل اللقطات الأخرى ، قد تواجه بعض الآثار الجانبية من لقاح الأنفلونزا. غالبًا ما تكون هذه الآثار الجانبية خفيفة وتستمر لفترة قصيرة فقط. تفوق الآثار الجانبية للحقنة الأعراض المحتملة للإصابة بالأنفلونزا فيما بعد.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لقاح الأنفلونزا ما يلي:

1:ألم حول موقع الحقن.

2:حمى منخفضة الدرجة في الأيام التالية للحقن مباشرة.

3:آلام خفيفة وصلابة.

4:غالبًا ما تستمر أي آثار جانبية تحدث يومًا أو يومين فقط. لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي آثار جانبية على الإطلاق.

في حالات نادرة ، قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي خطير تجاه التطعيم. إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه أي لقاح أو دواء من قبل، فتحدث مع طبيبك.