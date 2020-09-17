شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا للقطط.. شركة أمريكية تبدأ تجربة لقاحاتها للاستخدام البيطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Applied DNA Science الأمريكية إنها تخطط لبدء تجربة سريرية لأحد اللقاحات الخمسة التى تنتجها لمواجهة فيروس كورونا المسماة LineaDNA للاستخدام البيطرى لمنع عدوى فيروس كورونا فى القطط المنزلية.

وقالت أبلايد دى إن إيه فى بيان صحفى إن التجارب ستجرى بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية Evvivax SRL بعد الحصول على موافقة من وزارة الزراعة الأمريكية.

وبحسب موقع "مينت" ستقوم الدراسة بتقييم الاستجابة المناعية للقطط التي تعيش في المنزل، وسلامة وتحمل اللقاح المرشح وتحديد دليل على وجود الأجسام المضادة واستجابة الخلايا التائية فيها.

تهدف التجربة إلى تسجيل 30 من القطط السليمة ومتابعتها لمدة ستة أشهر.

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فى وقت سابق من يوليو، قالت أبلايد دى إن إيه إن خمسة من لقاحات LineaDNA أظهروا استجابات قوية للأجسام المضادة بجرعات منخفضة في دراسات الفئران.

والهدف من تجربة اللقاح هو تقييم اللقاح المرشح كاستراتيجية للوقاية من عدوى كورونا فى القطط المصاحبة للبشر ستسعى التجربة السريرية إلى فهم الاستجابة المناعية للقطط من خلال استخدام إستراتيجية التطعيم التى تهم الأشخاص والتى يمكن أن تقدم بيانات قيمة لكل من القطط والبشر.

بالإضافة إلى منع عدوى كورونا فى القطط، قد يكون للقاح فائدة ثانوية تتمثل في منع انتقال فيروس كورونا من القطط إلى أصحابها من البشر.

فى حين لم يتم توثيق مثل هذا النقل رسميًا حتى الآن، لا يزال هناك الكثير غير معروف عن المرض وانتقاله لذا تخدم تجربة اللقاح أيضًا الغرض الإضافى المتمثل فى إنشاء بيانات عن الحيوانات الأكبر حجمًا المطلوبة كجزء من أعمال التطوير للتجارب قبل السريرية للشركة بشأن اللقاحات المرشحة للبشر.