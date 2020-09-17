شكرا لقرائتكم خبر عن أكسفورد تكشف سبب مضاعفات تجارب لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جامعة أكسفورد إن رد الفعل العكسى الذى لوحظ فى دراسة متطوعة أدى إلى توقف عالمى مؤقت فى التجارب التى تحقق فى لقاح أكسفورد - أسترازينيكا المرشح لفيروس كورونا، ربما لم يحدث بواسطة الحقنة نفسها، واستؤنفت التجارب السريرية للقاح في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، بعد أن خلصت لجنة مراجعة السلامة المستقلة في التجربة والمنظمون الوطنيون إلى أنه من الآمن استئناف تلقيح مشاركين جدد، ومع ذلك لا تزال التجربة السريرية للقاح المرشح المسمى AZD1222 أو ChAdOx1 nCoV-19فى الولايات المتحدة متوقفة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أظهرت ورقة معلومات للمشاركين نشرتها جامعة أكسفورد على الإنترنت أن مراجعات السلامة أجريت عندما أصيب أحد المشاركين في تجربة المملكة المتحدة بأعراض عصبية غير مبررة مثل ضعف الأطراف أو تغير الإحساس.

وقالت الوثيقة تم إجراء مراجعات السلامة عندما طور المتطوعون في التجارب لاختبار اللقاح المرشح ، AZD1222 أو ChAdOx1 nCoV-19 ، أعراضًا عصبية غير مبررة ، بما في ذلك الإحساس المتغير أو ضعف الأطراف ، وتوقفت الدراسة مؤقتًا أثناء إجراء مراجعة السلامة.

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وبعد المراجعة المستقلة ، اعتبرت هذه الأمراض إما أنه من غير المحتمل أن تكون مرتبطة باللقاح أو لم يكن هناك دليل كاف للقول على وجه اليقين أن الأمراض كانت أو لا تتعلق باللقاح وفقًا للوثيقة.

وأضاف التقرير أنه لم يتسن الوصول إلى AstraZeneca وجامعة أكسفورد على الفور للتعليق. وأضافت الوثيقة أن المراقبة الدقيقة للأفراد المتضررين وسيستمر المشاركون الآخرون.

في غضون ذلك، مُنح معهد أمصال الهند (SII) الإذن باستئناف التجارب السريرية للقاح أكسفورد COVID-19 فى البلاد ربما، فى ظل ظروف معينة، مرشح Oxford-AstraZeneca هو من بين المرشحين الأوائل في السعي لإنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا.