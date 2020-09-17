التهاب الأوتار.. الأسباب وطرق العلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد التهاب الأوتار حالة يصاب بها الشخص نتيجة عدة عوامل، مثل الإفراط في استخدام أوتار العضلات في منطقة ما من الجسم بسبب رياضة أو حركات معينة.

وقال الدكتور آكسيل كلاين إن التهاب الأوتار يعد من المتاعب الصحية المزعجة، التي قد تجبر المرء على التوقف عن ممارسة الرياضة لفترة طويلة.

وأوضح طبيب العظام واختصاصي الطب الرياضي الألماني أن التهاب الأوتار له أسباب عدة، منها الحركات الخاطئة أو التحميل الزائد أو ارتداء حذاء خاطئ، كما قد يكون الالتهاب مرافقا لأمراض أخرى مثل السِمنة المفرطة أو التهابات أخرى.

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وغالبا ما يصيب الالتهاب وتر أكيليس في الكعب أو وتر قرص الركبة أو أوتار المرفق الداخلية فيما يعرف "بذراع لاعب الجولف" أو الخارجية فيما يعرف "بذراع لاعب التنس".

ويمكن مواجهة متاعب الأوتار بواسطة التبريد ووضع الضمادات المحتوية على مراهم، إلى جانب الابتعاد عن التحميل على موضع الالتهاب.

ولتجنب الإصابة بالتهاب الأوتار يتعين على المرء عدم المبالغة في ممارسة الرياضة مع مراعاة ارتداء حذاء رياضي مناسب، فضلا عن العمل على إنقاص الوزن.