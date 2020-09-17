شكرا لقرائتكم خبر عن المناعة ضد فيروس كورونا تستمر 6 أشهر ويمكن عودة الإصابة كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر بحث جديد أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا قد يفقدون مناعتهم ضد المرض فى غضون 6 أشهر، ويمكن أن يعيد إصابة الناس عامًا بعد عام، تمامًا مثل نزلات البرد.





وجد تحليل للمرضى المصابين بأربعة فيروسات كورونا مماثلة أن عودة العدوى حدثت بشكل متكرر، وفى المتوسط بدأ ذلك بعد حوالى عام من المباراة الأولية، لكنه حدث بسرعة تصل إلى ضعف ذلك، وأصيب مريض واحد بالمرض 17 مرة - مرة كل عامين تقريبًا.

وقالت الدكتورة ليا فان دير هوك، الكاتبة المراسلة، من المراكز الطبية بجامعة أمستردام وفقا لتقرير جريدة " Mirror" ، "قد تكون مدة المناعة الوقائية ضد Covid-19 قصيرة الأجل"، وأضافت: "قد تكون هناك حاجة للحذر عند الاعتماد على السياسات التي تتطلب مناعة طويلة الأمد - مثل التطعيم أو العدوى الطبيعية للوصول إلى مناعة القطيع".

وتتزامن النتائج التي تم الإبلاغ عنها فى Nature Medicine مع فريق آخر توقع أن تواجه المملكة المتحدة ودول معتدلة أخرى "موجات متعددة" من الوباء.

Advertisements

وفى أول تحقيق من نوعه، نظر الدكتور فان دير هوك وزملاؤه فى عشر دراسات حالة لفيروسات كورونا الموسمية التي تمت مراقبتها على مدار 35 عامًا، جميع السلالات الأربعة - المعروفة باسم HCoV-NL63 و HCoV-229E و HCoV-OC43 و HCoV-HKU1 - تسبب التهابات في الجهاز التنفسي، وقال الباحثون إن الخصائص المشتركة قد تكون ممثلة لجميع فيروسات كورونا البشرية - بما في ذلك Covid-19.

لمعرفة عدد المرات التي تحدث فيها عدوى فيروس كورونا الموسمية ، قاموا بفحص أكثر من 500 عينة دم تم جمعها على فترات منتظمة منذ الثمانينيات، كان المشاركون جميعهم من الذكور البالغين الأصحاء الذين يعيشون في أمستردام، ووصلت مستويات الأجسام المضادة التي يمكن أن تدمر الفيروس إلى ذروتها بسرعة بعد ظهور الأعراض.

على وجه التحديد، بحثوا عن زيادات في الأجسام المضادة لبروتين نوكليوكابسيد - المتوفر بكثرة في بروتين فيروسات كورونا، الزيادة في هذه كانت تعتبر عدوى جديدة. كان هناك ما بين 3 و 17 إصابة بفيروس كورونا لكل مريض.

وقالت الدكتورة فان دير هوك، "تفاوتت أوقات إعادة العدوى بين 6 أشهر وما يقرب من 9 سنوات، وقد لوحظت بشكل متكرر بعد 12 شهرًا من الإصابة الأولية"، سجلت العينات التي تم جمعها في هولندا خلال يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر أقل معدل إصابة لجميع الفيروسات الأربعة.

وأضافت: "قد يشترك Covid-19 في نفس النمط بعد الوباء، تحدث إعادة العدوى بشكل متكرر لجميع فيروسات كورونا الموسمية الأربعة، ووجدت الدراسة أن مستويات الأجسام المضادة التي يمكنها تدمير الفيروس بلغت ذروتها بعد حوالى 3 أسابيع من ظهور الأعراض - ثم انخفضت بسرعة.