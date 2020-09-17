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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا ستوزع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول نهاية 2020 والان مع التفاصيل
الخميس 17 سبتمبر 2020
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن 100 مليون جرعة على الأقل من أي لقاح للوقاية من كوفيد-19 قد يتم توزيعها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي.
ويسبق هذا الموعد بعدة أشهر تكهنات مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتي أدلى بها أمس.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي "فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح... سنتمكن من توزيع 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام 2020 وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير".
كان روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد قال في أمس الأربعاء إن أي لقاح للوقاية من كوفيد-19 تتم الموافقة عليه يمكن أن يُوزع على نطاق واسع بحلول منتصف العام القادم أو بعد ذلك بقليل.
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