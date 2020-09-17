شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن كورونا يضاعف خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف والزهايمر في وقت لاحق من حياتهم بمقدار الضعف - وهو اكتشاف له آثار مهمة على جائحة فيروس كورونا، حيث تسبب فيروس كورونا في إصابة الكثيرين بأعراض اضطراب بعد الصدمة، بحسب ما نشر موقع "CNN " الأمريكي.

يحدث اضطراب ما بعد الصدمة عندما تعطل أعراض الصدمة النفسية الأداء اليومي للإنسان لمدة شهر على الأقل وكان العالم يعاني من تأثير فيروس كورونا الجديد لأكثر من سبعة أشهر.

ويعاني ما يقرب من ثلث الأمريكيين من أعراض سريرية للاكتئاب أو القلق العام وقدرت مجموعة الصحة العامة Well Being Trust أن ما يصل إلى 75 ألف أمريكي يمكن أن يموتوا بسبب تعاطي المخدرات أو الكحول أو الانتحار نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وقال الخبراء إن خطر التعرض لصدمة مرتبطة بالوباء والتي يمكن أن تتحول إلى اضطراب ما بعد الصدمة يزداد بالنسبة للأطباء والممرضات والعائلات الذين فقدوا أحبائهم والمرضى، خاصة إذا كانوا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

والتنفس الصناعي مرتبط ببعض من أعلى معدلات اضطراب ما بعد الصدمة "مع وجود 35٪ من الناجين من وحدة العناية المركزة يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة سريريًا بعد عامين من رعاية وحدة العناية المركزة، وفقًا لقسم الطب النفسي في ميشيجان.

بالإضافة إلى ذلك، تشعر مجموعة من 24 خبيرًا دوليًا في الصحة العقلية بالقلق من أن متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة التي تحدث لدى بعض مرضى Covid-19 يمكن أن تصيب الدماغ أو تؤدي إلى استجابات مناعية تضر بوظائف الدماغ والصحة العقلية لدى المرضى.

وأعرب الخبراء عن مخاوفهم في ورقة نشرت في مجلة لانسيت النفسية في أبريل.

Advertisements

قال كبير الباحثين فاسيليكي أورجيتا ، أحد كبار الباحثين استاذ مشارك في قسم الطب النفسي بكلية لندن الجامعية: "اضطراب ما بعد الصدمة، الذي يبدو شائعًا بين الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بفيروس Covid-1 ، لا يزال يعاني من نقص في التشخيص، ولا يعالج، ويخضع للبحث ، ومع ذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل".

وأضاف أورجيتا: "تقدم دراستنا دليلاً جديدًا مهمًا حول كيفية تأثير التجارب المؤلمة على صحة الدماغ ، وكيف أن الآثار طويلة المدى للصدمات قد تؤثر على الدماغ بعدة طرق تزيد من التعرض للتدهور المعرفي والخرف".

قال طبيب الأعصاب الدكتور ريتشارد إيزاكسون، مؤسس عيادة الوقاية من مرض الزهايمر في Weill Cornell Medical Center ، "لست مصدومًا على الإطلاق من أن أشد مستويات التوتر ، واضطراب ما بعد الصدمة ، مرتبطة بالخرف".

وقال إيزاكسون: "في العقد الماضي أو نحو ذلك، كان هناك انفجار في الأدلة على أن التوتر مهم تمامًا كعامل خطر للعديد من الحالات الطبية المزمنة من مرض الزهايمر إلى مرض السكري وأمراض القلب".

نظرت الدراسة في بيانات ما يقرب من 17 مليون شخص من 13 دراسة أجريت في أربع قارات.

واجه الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة خطرًا أعلى بنسبة 1٪ إلى 2٪ للإصابة بالخرف بعد 17 عامًا ، وفقًا لبيانات مجمعة من ثماني دراسات.

كان الأشخاص المصابون باضطراب ما بعد الصدمة في عموم السكان - ربما بسبب الاعتداء الجسدي أو الجنسي، أو التهديد بالموت، أو حوادث السيارات، أو الإرهاب أو الصدمات الأخرى - أكثر عرضة للإصابة بالخرف أكثر من البالغين الذين لم يتم تشخيصهم.

تشمل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ذكريات الماضي ، حيث يسترجع الشخص الحدث الصادم بطريقة ما، وتتضمن أعراضًا جسدية مثل تسارع ضربات القلب أو التعرق عودة الذكريات أو الكوابيس هي أيضًا علامة.