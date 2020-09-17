 ​ تمارين وحركات تدليك لإزالة الكرش بلمح البصر

هل تحلمين بإزالة الكرش أو البطن المنتفخ بطريقة سهلة؟ ندلك في ما يلي على كيفيّة تحقيقك هذا الهدف من دون عناء. ما عليك إلا بأن تلجئي إلى التدليك الذاتي الذي يستغرق مدّة لا تزيد على 3 دقائق، لتري نتيجة فورية ومرضية من أول جلسة.

بالطبع، أنت، مثل الكثيرات، تتوقين إلى أن تخسري الوزن الزائد في منطقة معدتك وأن تزيلي كرشك بأسرع وقت ممكن ومن دون أن تعتمدي في ذلك على الحميات القاسية. وهذا لم يعدّ حلماً صعب التحقيق. فمن خلال قيامك بالتدليك الذاتي لهذه المنطقة، فيما أنت تجلسين في منزلك، يمكنك أن تبلغي هذا الهدف، على أن تتّبعي هذه المراحل الثلاث.

المرحلة الأولى: طبقي زيت التدليك

قومي بتسخين القليل من أيّ زيت مفيد وضعيه في راحة يدك ثمّ طبقيه على كامل مساحة بطنك بواسطة حركات دائرية بعكس اتجاه عقارب الساعة، من دون أن تنسي خاصرتيك. فهذه العملية تساعد جهازك الهضمي على العمل بشكل أفضل وفعّال.

المرحلة الثانية: تمرين التنفّس

لكي تطبّقي هذا التمرين، ضعي راحتيّ يديك على مستوى سرّتك وركّزي على طريقة تنفسّك: تنشّقي الهواء إلى أن ينتفخ بطنك ثمّ الفظيه إلى أن يتقلّص حتى حدوده القصوى.

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المرحلة الثالثة: التدليك المدرّ للبول والمحفّز للمرور المعوي

ليس من الصعب أن تقومي بهذا التمرين. ففي هذه الحالة، عليك أن تطبّقي هذه الخطوات:

-دلّكي، بواسطة باطن أصابعك وبحركات دائرية، منطقة بطنك بدءًا من ضلوعك.

-دّلكي بعد ذلك منطقة محيط سرّتك. فهذا يسمح لك بأن تتخلّصي من التشنّجات المعوية.

-دلّكي المنطقة نفسها في الاتجاه المعاكس ثمّ أنّهي العملية بواسطة راحة يدك.

-استخدمي ثلاثة من أصابعك لكي تدّلكي أسفل أمعائك وصولاً إلى أعلى القولون ثمّ كرّري العملية نفسها في الاتجاه المعاكس، أيّ عكس اتجاه عقارب الساعة.

-أفركي، بواسطة طرفيّ سبابتك وإبهامك، مناطق عدّة من بطنك. فهذه الحركة تساعد على منع تراكم الدهون فيها. وبعد ذلك، أعيدي الجلد إلى وضعيته السابقة بواسطة حدّ يدك.

-ربّتي، بواسطة راحة يدك وبلطف، على منطقة بطنك لأنّ هذا يعزّز دورتها الدموية. وأنهي هذه العملية من خلال التدليك بحركات دائرية بحسب اتجاه عقارب الساعة مع التركيز على التنفس بشكل صحيح.