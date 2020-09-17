شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: كورونا نادرًا ما يقتل الأطفال وذوي البشرة السمراء أكثر عرضة للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة أجراها فريق بحثي بقيادة مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي CDC أن فيروس كورونا نادرًا ما يقتل الأطفال، لكن الأقليات معرضة لخطر أكبر لمضاعفات كورونا والوفاة، وقال الباحثون أن المراهقين من الأقليات العرقية وذوي البشرة السمراء، والذين يعانون من أمراض مزمنة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا هم أكثر عرضة للوفاة.

وبحسب ما نشر موقع شبكة CNN الأمريكية أظهر التقرير أيضًا كيف أنه من غير المعتاد أن يموت الأطفال والشباب بسبب فيروس كورونا، فمن بين 190 ألف حالة وفاة تم تسجيلها في أمريكا ، تم الإبلاغ عن 0.08٪ فقط - أو 121 حالة - لمن هم دون سن 21 عامًا.

أظهر أحدث تقرير من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 377 طفلًا ومراهقًا وشابًا حتى سن 24 عامًا قد ماتوا بسبب فيروس كورونا.

طلب الباحثون من 50 ولاية، ومدينة نيويورك، ومنطقة كولومبيا، وبورتوريكو، وجوام، والجزر الأمريكية تقديم معلومات عن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لمن هم دون 21 عامًا ، في الفترة بين 12 فبراير و 31 يوليو.

من بين حوالي 6.5 مليون حالة Covid-19 في البلاد ، وجد الباحثون ما مجموعه 391،814 حالة كورونا و متلازمة الالتهاب المتعدد في أولئك الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا. في حين أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا يشكلون 26 ٪ من سكان الولايات المتحدة، فإنهم يشكلون 8٪ فقط من جميع الحالات المبلغ عنها.

تأثر الأسبان وذوي البشرة السمراء والهنود الأمريكيون/ سكان ألاسكا الأصليين بشكل غير متناسب كان ما مجموعه 44 ٪ من 121 ماتوا من الأطفال من أصل إسباني، و 29 ٪ من الأطفال ذوي البشرة السمراء ، و 4 ٪ من الهنود الأمريكيين / سكان ألاسكا الأصليين و 4 ٪ من آسيا أو جزر المحيط الهادئ.

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في حين أن هذه المجموعات تمثل 41٪ من سكان الولايات المتحدة تحت سن 21 عامًا، إلا أنها مسؤولة عن 75٪ تقريبًا من الوفيات في تلك الفئة العمرية 14% من الوفيات كانت في الأطفال ذوي البشرة البيضاء.

"يحتاج الرضع والأطفال والمراهقون والشباب ، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات الأقليات العرقية والإثنية المعرضة لخطر أكبر ، والذين يعانون من حالات طبية أساسية ، ومقدمي الرعاية لهم ، إلى وقاية واضحة ومتسقة ونمائيًا ولغويًا وثقافيًا من COVID-19 كتب الباحثون.

في حين أن 25٪ من الوفيات كانت لأطفال أصحاء سابقًا ، كان 75٪ منهم يعانون من حالة صحية أساسية واحدة على الأقل و 45٪ لديهم حالتان أو أكثر.

كانت الحالات الطبية الأكثر شيوعًا هي أمراض الرئة المزمنة ، بما في ذلك الربو البدانة؛ الأمراض العصبية والنمائية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تباين التقسيم بين الفئات العمرية المختلفة بشكل كبير، حيث كان أداء الفئات العمرية الأصغر أفضل من المراهقين والشباب.

كان ما يقرب من 10٪ من الوفيات عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، و 9٪ إضافية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 4 سنوات، و 11٪ أخرى في نطاق 5- 9 سنوات و 10٪ في نطاق 10-13 لكن ما يقرب من 20٪ من الوفيات شوهدت بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا وأكثر من 40٪ بين 18 إلى 20 عامًا.