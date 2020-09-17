شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الفيتامينات ومصادرها الغذائية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت العديد من الدراسات أن الطعام الذى تتناوله يمكن أن يكون له تأثير كبير على جهاز المناعة لديك، يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة في تقوية مناعتك بشكل طبيعي ، ويعرض التقرير التالي بعض الفيتامينات والمعادن الرئيسية وغيرها العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاج إلى تضمينها في نظامك الغذائي لتعزيز مناعتك ضد العدوى من كورونا.

ووفاق لتقرير لصحيفة TIME NOE NEWS مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم ، أصبح وجود نظام مناعي يعمل على النحو الأمثل أكثر أهمية من أي وقت مضى ينصح بعض الخبراء بأن تناول المكملات التي تحتوي على فيتامين ج وفيتامين د قد يساعد في تعزيز المناعة لمحاربة COVID-19 والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى

العناصر الغذائية الأساسية التي تعزز جهاز المناعة لديك

قالت ديفيا آر ، كبيرة خبراء التغذية التنفيذيين في مجموعة مستشفيات كلاودنين بالهند إن بعض المغذيات الدقيقة والمكونات الغذائية مثل الفيتامينات C و D والأحماض الأمينية وبعض المعادن مثل الزنك والسيلينيوم تلعب دورًا محددًا في الحفاظ على نظام مناعة فعال فيما يلي بعض العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك وحمايتك من عدوى كورونا:

البروتين: يلعب دورًا حيويًا في آلية الشفاء والإصلاح والتعافي بالجسم ، وتعتمد الأجسام المضادة والخلايا المناعية على البروتينات، سيساعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية ، بما في ذلك المأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون والدواجن والبيض والفاصوليا والبازلاء ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور غير المملحة والحليب ومنتجات الألبان في الحفاظ على الصحة المثلى.

الفيتامينات: الفيتامينات مادة تجعلك مريضاً إذا لم تأكلها. من بينها الفيتامينات A و B و C و D و E التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز المناعة. تعمل كمضادات أكسدة فعالة وعوامل مضادة للميكروبات وتقلل من السيتوكينات المؤيدة للالتهابات وتعزز ميكروبيوتا الأمعاء الصحية كما أنها تحفز تكوين الأجسام المضادة وتدعم الوظيفة الخلوية.

مصادر الفيتامينات

فيتامين أ : البابايا والمشمش والجزر والبطاطا الحلوة والحليب ومنتجاته والبيض.

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فيتامين ب 6 : الزنجبيل والثوم وبذور الحلبة والعدس.

فيتامين ب 9 : الفول السوداني ، الجوز ، الفستق ، فول الصويا ، بذور الكتان ، البابايا ، المانجو ، الفليفلة ، والبازلاء الطازجة.

فيتامين ب 12 :الحليب ومنتجات الألبان والدواجن والبيض واللحوم والأسماك.

فيتامين ج : الخضار الورقية الخضراء ، والحمضيات ، والجوافة ، والليمون .

فيتامين د: ضوء الشمس والبيض والأسماك الدهنية والحليب.

فيتامين هـ: المكسرات والبذور.