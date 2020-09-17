شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات تخفض ضغط الدم مع تقدمك في العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفضل الطرق للحفاظ على صحتك هو الحفاظ على ضغط الدم عند المستويات المثالية خاصة مع تقدمك في العمر، ويفضل أن يكون أقل من 120 - 80 ، وهذا مهم بشكل خاص أثناء وباء كورونا ، لأن ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر المحتملة لتطوير مضاعفات أكثر خطورة لكورونا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC."

وبحسب ما ذكر موقع "CNN" فقد توصلت دراسة جديدة إلى أنه قد تكون قادرًا على التحكم في ضغط الدم لديك من خلال تحسين درجات ضغط الدم باتباع 7 سلوكيات صحية لتحسين صحة القلب - يبدو أن القيام بواحدة فقط يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 6٪ مع تقدمك في العمر.





قال الدكتور تيموثي ب. بلانت، المؤلف الرئيسي للدراسة أستاذ مساعد في قسم الطب بكلية لارنر للطب بجامعة فيرمونت الأمريكية: "يعتبر ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض شيوعًا، وهو يساهم في العبء الأكبر للإعاقة وأكبر انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع الصحي بين أي مرض".

تابع بلانت وزملاؤه ما يقرب من 3000 من البالغين في منتصف العمر دون ارتفاع ضغط الدم لمدة تسع سنوات.

في نهاية السنوات التسع ، وجدت الدراسة أن كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في سبع خطوات لنمط الحياة الصحي أوصت بها جمعية القلب الأمريكية ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 6٪.

يُعرف مقياس AHA ، الذي يُطلق عليه اسم Life's Simple 7، بتقييم صحة القلب من خلال النظر في أربعة سلوكيات صحية:

-الحفاظ على وزنك وفقًا لمؤشر كتلة الجسم (BMI) عند مستوى صحي بين 18.5 و 24.9

-الحصول على 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من النشاط البدني المعتدل أو مزيج من النشاط البدني المعتدل والقوي ، أو 75 دقيقة في الأسبوع من الشدة الشديدة

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-اتباع نظام غذائي صحي للقلب مليء بالفواكه والخضروات وقليل الملح والدهون والسكر

-توقف عن تدخين السجائر

-تقوم أداة AHA بعد ذلك بطي ثلاثة عوامل صحية إضافية للحصول على مقياس إجمالي:

-مستويات ضغط الدم الحالية - نأمل أن تكون أقل من 120/80، وهو أمر طبيعي ، أو 130/80 ، والتي تعتبر مرتفعة ولكن ليس مرض ارتفاع ضغط الدم.

-يتم حساب مستويات الكوليسترول اليوم بناءً على المخاطر الإجمالية عند دمجها مع مقاييس صحية مثل ضغط الدم وحالة التدخين وحالة السكري وعوامل أخرى، والمستوى الطبيعي للكوليسترول هو 190 مجم / ديسيلتر.

-مستويات السكر في الدم عند 100 ملليجرام لكل ديسيلتر أو أقل ، وهو ما يعتبر طبيعيًا

من خلال جمع النقاط لكل من المكونات السبعة لمقياس LS7 ، نحصل على مجموع LS7 ، والذي يتراوح من 0 إلى 14. وكلما زادت النتيجة ، كانت صحة القلب والأوعية الدموية مثالية أكثر .

ارتبط تحقيق أي من هذه الأهداف السبعة بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم - يجب أن يقلل النجاح في كل سلوك أو قياس إضافي من المخاطر بشكل أكبر.