شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: انتهاء التجارب السريرية على لقاح كورونا سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، أنه سيتم الانتهاء من التجارب السريرية فى المرحلة الثالثة على لقاحات كورونا فى شهر سبتمبر 2021، ومؤكدة أن هناك 3 محموعات تخضع للتجريب، الأولى تحصل على لقاح أ، والثانية تحصل على لقاح ب، والثالثة تحصل على ما يسمى بالبلاسيو، وهو مركب ثالث ليس له أى أضرار.

وكشفت الدكتورة هبة والي رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا في تصريحات لليوم السابع، لدينا عيادات لفحص المتطوع وتسجيل جميع الوظائف الحيوية والتي يتم التأكد داخلها من موائمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة.

Advertisements

وتابعت: هناك غرف سحب عينات الدم وفيها يتم فحص عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة والتى يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة ويتم أخذ مسحة pcr للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ومن ثم يتم إعطاؤه الجرعة الأولى للمتطوع من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوى على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذى سيتواصل معه المتطوع .

ولفتت هبة والي رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، إلى أنه فتح موقع الحجز لاستقبال المتطوعين للمشاركة في التجربة السريرية للقاح، والذي يحتوي على الشروط الواجب توافرها للمتطوع للمشاركة في التجربة، من خلال 3 مراكز تشمل "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد".