شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنفى إرسال وفد لإغلاق مسجد فاضل بأكتوبر: لا أساس له من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أن ما أثير عن إرسال الأوقاف وفدا من مفتشى الوزارة لإغلاق مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهو ما أكدته مديرية أوقاف الجيزة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المسجد يحظى بالعناية اللازمة من الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و يقوم فضيلته بالإشراف على المسجد والجانب الدعوى فيه خير قيام.